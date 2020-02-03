Польща і Франція домовились разом будувати танки



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Польський танк Т-72

Президенти Польщі і Франції у Варшаві підписали два документи про співпрацю

Варшава і Париж планують взяти участь у проєкті створення спільного європейського танка.

Про це заявив польський лідер Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві, повідомляє «Укрінформ».

«Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли б брати участь в цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку, і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо», - зазначив Дуда.

Він зазначив, що це є прикладом одного із секторів, в якому Польща хотіла б розвивати співпрацю із Францією.

Дуда і Макрон у Варшаві підписали два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.

До слова, нещодавно українське військо отримало 12 нових БТР-4Е.