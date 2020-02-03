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    Польща і Франція домовились разом будувати танки

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    <p>Польський танк Т-72</p> - Польща і Франція домовились разом будувати танки

    Польський танк Т-72

    Президенти Польщі і Франції у Варшаві підписали два документи про співпрацю

    Варшава і Париж планують взяти участь у проєкті створення спільного європейського танка.

    Про це заявив польський лідер Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли б брати участь в цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку, і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо», - зазначив Дуда.

    Він зазначив, що це є прикладом одного із секторів, в якому Польща хотіла б розвивати співпрацю із Францією.

    Дуда і Макрон у Варшаві підписали два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.

    До слова, нещодавно українське військо отримало 12 нових БТР-4Е.

    Польща Франція будівництво військова техніка Анджей Дуда Еммануель Макрон
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