Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл

Цукерберг отримав травму під час спарингу

Американський мільярдер, голова корпорації Meta Марк Цукерберг опинився в лікарні після тренування.

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За словами Цукерберга, він порвав хрестоподібну зв'язку під час спарингу і йому було зроблено операцію.

Мільярдер повідомив, що готувався до бою ММА, який мав відбутися на початку наступного року, але тепер буде відкладений.

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Раніше Цукерберг опублікував фотографію, на якій видно сліди травм на його обличчі. За словами мільярдера, він отримав синці під очима та садна на носі під час занять бразильським джіу-джитсу, в якому він досяг рівня синього поясу.

Нагадаємо, раніше мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодилися зустрітися в поєдинку в Лас-Вегасі в октагоні – клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга в Twitter.

Цукерберг розповів, що веде серйозну підготовку до потенційного поєдинку проти Маска. Своєю чергою, власник SpaceX повідомив, що теж готується до двобою, зокрема, піднімає тяжкості протягом дня.

Нещодавно стало відомо, що Марк Цукерберг та Ілон Маск зійдуться в поєдинку в Італії. Двобій буде оформлений у стилістиці Стародавнього Риму. Але Цукерберг відмовився від бою у Колізеї в Римі.

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Проте Цукерберг стверджує, що Маск «налаштований несерйозно» на двобій.

Ілон Маск пояснив причини зриву його поєдинку з Цукербергом. Маск підкреслив, що врешті-решт битиметься з Цукербергом «у будь-якому місці, за будь-яких правил».