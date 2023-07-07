Маск погрожує Цукербергу судом через його новий ресурс Threads

Компанія Ілона Маска звинувачує Марка Цукерберга в браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії

Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. Про це пише видання Semafor, у розпорядженні якого був лист юриста Twitter Алекса Спіро, відправлений Meta через кілька годин після запуску Threads.

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У листі Спіро звинувачує Meta у «систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter».

Спіро також звинуватив Meta у залученні колишніх співробітників Twitter, які «мали і продовжують мати доступ» до конфіденційної інформації. Нібито саме цим співробітникам було доручено створити програму Threads – з використанням інтелектуальної власності Twitter, що є порушенням закону.

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Джерело Semafor у компанії Meta назвало звинувачення безпідставними, заявивши, що ніхто з розробників, які займалися створенням Threads, раніше не працював у Twitter.

Нагадаємо, що суперництво Марка Цукерберга з Ілоном Маском виходить на новий рівень. Американська корпорація Meta Platforms розмістила в магазині додатків AppStore новий ресурс Threads, який, як очікують його розробники, стане аналогом соціальної мережі Twitter. Додаток, заснований на базі Instagram, буде доступним для скачування 6 липня.

Зазначалося, що якщо запуск Threads справді відбудеться у четвер, це може стати ідеальним моментом для того, щоб виграти від негативної реакції користувачів щодо Twitter, зазначає MarketWatch. У понеділок Twitter оголосила, що зробить платним популярний інструмент TweetDeck, що викликало масове невдоволення користувачів. 2 липня власник сервісу Ілон Маск повідомив, що тимчасово обмежить кількість постів, доступних для читання на добу.

До слова, власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців.