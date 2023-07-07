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Маск погрожує Цукербергу судом через його новий ресурс Threads

Діана Гасюк
glavcom.ua
Маск погрожує Цукербергу судом через його новий ресурс Threads
Марк Цукерберг та Ілон Маск
фото колаж

Компанія Ілона Маска звинувачує Марка Цукерберга в браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії

Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. Про це пише видання Semafor, у розпорядженні якого був лист юриста Twitter Алекса Спіро, відправлений Meta через кілька годин після запуску Threads.

У листі Спіро звинувачує Meta у «систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter».

Спіро також звинуватив Meta у залученні колишніх співробітників Twitter, які «мали і продовжують мати доступ» до конфіденційної інформації. Нібито саме цим співробітникам було доручено створити програму Threads – з використанням інтелектуальної власності Twitter, що є порушенням закону.

Джерело Semafor у компанії Meta назвало звинувачення безпідставними, заявивши, що ніхто з розробників, які займалися створенням Threads, раніше не працював у Twitter.

Нагадаємо, що суперництво Марка Цукерберга з Ілоном Маском виходить на новий рівень. Американська корпорація Meta Platforms розмістила в магазині додатків AppStore новий ресурс Threads, який, як очікують його розробники, стане аналогом соціальної мережі Twitter. Додаток, заснований на базі Instagram, буде доступним для скачування 6 липня.

Зазначалося, що якщо запуск Threads справді відбудеться у четвер, це може стати ідеальним моментом для того, щоб виграти від негативної реакції користувачів щодо Twitter, зазначає MarketWatch. У понеділок Twitter оголосила, що зробить платним популярний інструмент TweetDeck, що викликало масове невдоволення користувачів. 2 липня власник сервісу Ілон Маск повідомив, що тимчасово обмежить кількість постів, доступних для читання на добу.

До слова, власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців. 

Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX Марк Цукерберг застосунок

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