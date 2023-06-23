Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом
Два мільярдери напередодні вирішили з'ясувати стосунки під час бою без правил
фото з відкритих джерел

«Без жартів. Поєдинок тільки на словах. У кріслах. На відстані 4 фути один від одного. Перемагає той, хто виявиться кумеднішим»

Мей Маск заявила, що скасувала бій свого сина Ілона Маска з головою корпорації Meta Марком Цукербергом. Про це вона повідомила у Twitter.

Два мільярдери напередодні вирішили з'ясувати стосунки «у клітці» й навіть начебто визначилися з місцем – бій мав пройти у Лас-Вегасі.

«Без жартів. Поєдинок тільки на словах. У кріслах. На відстані 4 фути один від одного. Перемагає той, хто виявиться кумеднішим», – написала Мей Маск у соцмережах. Син відповів їй смайликом, який сміється.

Згодом жінка зауважила, що скасувала поєдинок.

Нагадаємо, Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на двобій. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.

Теги: Ілон Маск Марк Цукерберг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чіпи Neuralink впроваджуватимуть в головний мозок людини
Компанія Маска отримала дозвіл проводити клінічні випробування чипів Neuralink на людях
26 травня, 13:05
Підліток вже закінчив інженерну школу Університету Санта-Клари, ставши наймолодшим випускником
У компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний геній
12 червня, 11:41
Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку
Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на двобій в октагоні
Вчора, 19:20
Доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини
Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину
Сьогодні, 04:41
На відео потрапив момент прольоту супутників Маска над Україною
Над Україною летять супутники Ілона Маска (відео)
31 травня, 23:02
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що Китай планує врегулювати діяльність штучного інтелекту
6 червня, 04:58

Соціум

Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)
Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)
Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
Дружина капітана зниклого батискафа є нащадком загиблих на «Титаніку» (фото)
Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом
Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
Рейтинг найкращих міст: яка столиця посіла перше місце та де опинився Київ
Рейтинг найкращих міст: яка столиця посіла перше місце та де опинився Київ
Росіяни взялися за «кадировців», які тероризують населення Білгородщини
Росіяни взялися за «кадировців», які тероризують населення Білгородщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
47K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
47K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
25K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
19K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
13K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту