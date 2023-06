Бій у клітці. Мати Маска взялася мирити сина із Цукербергом

Мей Маск заявила, що скасувала бій свого сина Ілона Маска з головою корпорації Meta Марком Цукербергом. Про це вона повідомила у Twitter.

Два мільярдери напередодні вирішили з'ясувати стосунки «у клітці» й навіть начебто визначилися з місцем – бій мав пройти у Лас-Вегасі.

«Без жартів. Поєдинок тільки на словах. У кріслах. На відстані 4 фути один від одного. Перемагає той, хто виявиться кумеднішим», – написала Мей Маск у соцмережах. Син відповів їй смайликом, який сміється.

No joking. Fight with words only. In armchairs. 4 feet apart. The funniest person wins.🤗😂 https://t.co/MpgFZmspP2

Згодом жінка зауважила, що скасувала поєдинок.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ