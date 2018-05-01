Марокко розриває дипломатичні відносини з Іраном

Міністр закордонних справ Марокко заявив, що його країна закриє своє посольство в Тегерані та вишле іранського посла

У Марокко оголосили про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Рабат звинувачує Тегеран у підтримці «Фронту Полісаріо», який виступає за незалежність Західної Сахари. Про це повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ Марокко Насер Буріта заявив, що його країна закриє своє посольство в Тегерані та вишле іранського



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Міністр закордонних справ Марокко заявив, що його країна закриє своє посольство в Тегерані та вишле іранського посла

У Марокко оголосили про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Рабат звинувачує Тегеран у підтримці «Фронту Полісаріо», який виступає за незалежність Західної Сахари.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Марокко Насер Буріта заявив, що його країна закриє своє посольство в Тегерані та вишле іранського посла.

За словами очільника МЗС Іран спільно з ліванською екстремістською організацією «Хезболла» через посольство Тегерана в Алжирі передавали зброю «Фронту Полісаріо», що бореться за незалежність Західної Сахари, яка контролюється Марокко, після того як у 1975 році Іспанія покинула цю колонію.

Також Буріта заявив, що окрім поставок зброї Іран здійснював вишкіл бойовиків «Фронту Полісаріо».

«Хезболлах» направила військових інструкторів для «Полісаріо» і забезпечила підтримку фронту зброєю, а також і вишколювала їх для участі в міських боях», - заявив Буріта.

У 2009 році Марокко вже розривало дипломатичні зв'язки з Іраном, звинувативши його в допиті сунітського уряду Бахрейну, країни що має шиїтську більшість. У 2014 році дипломатичні стосунки було поновлено.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Натомість Іран розкритикував заяви Нетаньяху про ядерну програму Тегерану.

Джерело: Громадське