Масштабний блекаут: більша частина Грузії залишилася без світла

Без світла опинилися мешканці Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та інших великих міст

Через відключення 400-кіловатної лінії електропередач був припинений імпорт електроенергії з Туреччини

У низці великих міст Грузії сталася відбулася масштабна енергоаварія.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Зазначається, що без електроенергії близько опівночі залишилися мешканці Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та інших міст.

«Через відключення 400-кіловатної лінії електропередач «Месхеті», що зв'язує електросистеми Грузії і Туреччини, був припинений імпорт електроенергії з Туреччини, і електропостачання було відключено у більшій частині країни», – йдеться в заяві Державної електросистеми Грузії.

Наразі ведуться активні роботи по усуненню проблеми, подача електроенергії поступово відновлюється.

Нагадаємо, у січні у Пакистані стався блекаут: майже вся країна занурилася у темряву.

Через 18 годин у Пакистані все ж відновили електропостачання.