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    У світі

    У Пакистані стався блекаут: майже вся країна занурилася у темряву

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    Відключення електроенергії сталося в 114 містах Пакистану - У Пакистані стався блекаут: майже вся країна занурилася у темряву
    Відключення електроенергії сталося в 114 містах Пакистану

    200 із 207 млн пакистанців залишилися без електроенергії

    У суботу, 9 січня, у Пакистані стався масштабний збій в електромережах, через який без світла залишилося понад 200 млн жителів країни.

    Про це повідомляє thenews.com.pk.

    За словами заступника комісара Ісламабаду Хамзи Шафкаата, лінії Національної транспортної диспетчерської компанії вийшли з ладу, що призвело до відключення.

    Сенатор парламенту Пакистану Фейсал Джавед Хан заявив, що блекаут стався через раптове падіння частоти в системі передачі електроенергії.

    Темні вулиці пакистанського міста Карачі
    Темні вулиці пакистанського міста Карачі

    Відключення електроенергії сталося в 114 містах країни. Через блекаут армія та ВПС Пакистану приведені в стан підвищеної бойової готовності.

    Зазначимо, що населення Пакистану становить 207 млн людей.

    Теги: електроенергія Пакистан блекаут
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