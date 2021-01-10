У Пакистані стався блекаут: майже вся країна занурилася у темряву
200 із 207 млн пакистанців залишилися без електроенергії
У суботу, 9 січня, у Пакистані стався масштабний збій в електромережах, через який без світла залишилося понад 200 млн жителів країни.
Про це повідомляє thenews.com.pk.
За словами заступника комісара Ісламабаду Хамзи Шафкаата, лінії Національної транспортної диспетчерської компанії вийшли з ладу, що призвело до відключення.
Сенатор парламенту Пакистану Фейсал Джавед Хан заявив, що блекаут стався через раптове падіння частоти в системі передачі електроенергії.
Відключення електроенергії сталося в 114 містах країни. Через блекаут армія та ВПС Пакистану приведені в стан підвищеної бойової готовності.
Зазначимо, що населення Пакистану становить 207 млн людей.