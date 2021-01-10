У Пакистані відновили електропостачання після 18-годинного блекауту

Без світла перебували понад 200 із 207 мільйонів пакистанців

Для того, щоб точно визначити яка саме несправність спричинила масштабний блекаут, потрібно «більше часу»

В неділю, 10 січня, в Пакистані було відновлене електропостачання після масштабного відключення енергії по всій країні, яке тривало приблизно 18 годин.

Про це пише Yahoo News.

Відключення електроенергії було спричинене «інженерною несправністю» на півдні Пакистану і сталося о 23:41 за місцевим часом 9 січня.

Як заявив заявив міністр енергетики країни Омар Аюб Хан, несправність призвела до спрацьовування системи та зупинки електростанцій.

Міністр додав, що для того, щоб точно визначити яка саме несправність спричинила масштабний блекаут, потрібно «більше часу».

Прессекретар Національної транспортно-експедиційної компанії (NTDC), яка відповідає за енергопостачання в Пакистані, повідомив, що «всі електромережні станції та лінії електропередачі 500 кВ та 200 кВ почали постачати електроенергію» і що «електропостачання відновлено по всьому Пакистану».

Як повідомлялося, увечері 9 січня, фактично на всій території Пакистану вимкнулося світло через аварію. Всього без світла залишилося понад 200 із 207 мільйонів пакистанців.