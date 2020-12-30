Україна починає закупку струму у режиму Лукашенка, що зупинить 2,5 блоки наших АЕС, – нардеп

Кучеренко заявив, що першим імпортний обсяг атомної енергії у режиму Лукашенка законтрактовала компанія «ЕРУ Трейдинг»

НЕК «Укренерго» планує надати трейдерам доступ до мереж для імпорту 2,4 ГВт електричної енергії з Росії та Білорусі починаючи з 1 січня, що призведе до зупинки як мінімум двох енергоблоків українських АЕС.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Я передрікаю дуже потужну енергетичну кризу в січні. В кращому випадку – зупиняться декілька енергоблоків АЕС та ТЕС, і мільярди гривень витечуть режимам Путіна і Лукашенка, в гіршому – буде блекаут і дефолт українських виробників. Ще посумуємо з вами за 2020 роком», – заявив нардеп.

За його інформацією, на 30 грудня НЕК «Укренерго» виставило на добові аукціони 900 МВт для імпорту з Білорусі і понад 1500 МВт для імпорту з РФ.

«Нагадаю в листопаді 2019 р. було продано 500 МВт потужності на імпорт. Тоді ринок впав в кому. Були зупинені ТЕС, шахти, вітростанції, блоки АЕС. Все через імпорт. А сьогодні вони хочуть продати в 5 разів більше. Якби ж то продати. Там доходу Укренерго немає, менше як 1/10 копійки на кіловаті», – наголосив нардеп.

Кучеренко також додав, що першим імпортний обсяг атомної енергії у режиму Лукашенка законтрактовала створена колишнім топ-менеджером «Нафтогазу» Андрієм Фаворовим компанія «ЕРУ Трейдинг».

«За моїми даними, перші мародери, які вже купили 100 МВт – це фірма Еру Трейдинг з таким собі Ярославом Мудрим (колишній партнер Фаворова – прим.) на чолі. Це ті хто нічого не виробляє і нічим не ризикує. Купив-продав. Хоч в Росії, хоч у чорта», – зазначив Кучеренко.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.