Меркель привітала дії Порошенка щодо антикорупційного суду

Меркель і Порошенко провели телефонну розмову

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала зусилля президента України Петра Порошенка щодо створення в Україні антикорупційного суду. Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Георг Стрейтер, сказанно на сайті канцлера Німеччини. Відповідна заява була зроблена Меркель у ході телефонної розмови з главою



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Меркель і Порошенко провели телефонну розмову

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала зусилля президента України Петра Порошенка щодо створення в Україні антикорупційного суду. Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Георг Стрейтер, сказанно на сайті канцлера Німеччини.

Відповідна заява була зроблена Меркель у ході телефонної розмови з главою української держави, що відбулася 22 грудня. При цьому основну увагу сторони приділили виконанню мінських угод.

Зокрема, лідери привітали досягнення тристоронньою контактною групою домовленості про припинення вогню у період різдвяних свят. Вони погодились, що ця угода повинна призвести до довгострокового покращення ситуації з безпекою.

Меркель та Порошенко наголосили на важливості домовитися про обмін ув'язненими з обох сторін лінії розмежування. Цей жест є важливим кроком у здійсненні мінських угод. Президент Порошенко наголосив, що він буде працювати над тим, щоб цей обмін вдався якомога швидше.

Вони також обговорили виведення російських офіцерів з Спільного центру контролю та координації (СЦКК). Меркель та Порошенко погодилися, що російські офіцери повинні повернутися до центру.

Нагадаємо, раніше Банкова повідомляла, що у ході розмови з Меркель Порошенко також поінформував її про розблокування процесу створення антикорупційного суду в Україні.

Зазначимо, Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.