  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Меркель привітала дії Порошенка щодо антикорупційного суду

    Меркель і Порошенко провели телефонну розмову
    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала зусилля президента України Петра Порошенка щодо створення в Україні антикорупційного суду. Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Георг Стрейтер, сказанно на сайті канцлера Німеччини.  Відповідна заява була зроблена Меркель у ході телефонної розмови з главою
    • Сьогодні, 16:41
    • Розсилка

    Меркель і Порошенко провели телефонну розмову

    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала зусилля президента України Петра Порошенка щодо створення в Україні антикорупційного суду. Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Георг Стрейтер, сказанно на сайті канцлера Німеччини

    Відповідна заява була зроблена Меркель у ході телефонної розмови з главою української держави, що відбулася 22 грудня. При цьому основну увагу сторони приділили виконанню мінських угод.

    Зокрема, лідери привітали досягнення тристоронньою контактною групою домовленості про припинення вогню у період різдвяних свят. Вони погодились, що ця угода повинна призвести до довгострокового покращення ситуації з безпекою.

    Меркель та Порошенко наголосили на важливості домовитися про обмін ув'язненими з обох сторін лінії розмежування. Цей жест є важливим кроком у здійсненні мінських угод. Президент Порошенко наголосив, що він буде працювати над тим, щоб цей обмін вдався якомога швидше.

    Вони також обговорили виведення російських офіцерів з Спільного центру контролю та координації (СЦКК). Меркель та Порошенко погодилися, що російські офіцери повинні повернутися до центру.

    Нагадаємо, раніше Банкова повідомляла, що у ході розмови з Меркель Порошенко також поінформував її про розблокування процесу створення антикорупційного суду в Україні.

    Зазначимо, Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.

    Читайте також
    Петро Порошенко Ангела Меркель СЦКК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ