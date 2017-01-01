Порошенко вніс у Раду законопроект про антикорупційний суд

Сам текст документа поки недоступний

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту. Сам текст документа поки недоступний. Законопроект було зареєстровано 22 грудня. Раніше експерти презентували президенту Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний



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Сам текст документа поки недоступний

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.

Сам текст документа поки недоступний. Законопроект було зареєстровано 22 грудня.

Раніше експерти презентували президенту Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради.

Науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проект закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ, після ретельного експертного відбору фахівців, які добре знаються на цьому предметі. При цьому він висловив впевненість, що рівень законопроекту високий і такий, який «дозволяє вести фахову дискусію у стінах Верховної Ради».

Як відомо, 21 грудня Верховна Рада відкликала законопроект № 6011 про антикорупційні суди. За проголосували 235 народних депутатів.