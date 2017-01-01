Порошенко і Меркель: українські заручники мають бути звільнені до кінця року

Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю ввечері провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони вважають, що українські заручники мають бути звільнені до кінця року. Порошенко також подякував Меркель за рішення про продовження дії санкцій ЄС проти Росії на наступні шість місяців. «Сторони висловили серйозне



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Полонений на Донбасі

Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю ввечері провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони вважають, що українські заручники мають бути звільнені до кінця року. Порошенко також подякував Меркель за рішення про продовження дії санкцій ЄС проти Росії на наступні шість місяців.

«Сторони висловили серйозне занепокоєння у зв’язку із ескалацією Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема зростаючою кількістю обстрілів як позицій військових, так і цивільних населених пунктів», - повідомили у прес-службі президента України.

Зазначається, що Порошенко та Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами.

Лідери України та Німеччини «висловили жаль» з приводу рішення Росії про одностороннє виведення її представників зі складу Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі. Вони також обговорили кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК.

«Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року. Президент України також поінформував канцлера Німеччини про розблокування процесу створення Антикорупційного суду в Україні», - резюмували у прес-службі Порошенка.

Сьогодні Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у п’ятницю, 22 грудня, проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації на сході України (СЦКК).

Як відомо, у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.