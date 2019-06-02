Меркель: уряд Німеччини продовжить роботу попри відставку лідера соціал-демократів



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Меркель запевнила, що вони продовжать роботу уряду з усією серйозністю

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що незважаючи на відставку лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес, уряд буде продовжувати роботу під її керівництвом.

Про це повідомляє DW.

Меркель запевнила, що вони продовжать роботу уряду з усією серйозністю.

«І в першу чергу - з усією відповідальністю», - заявила канцлер Німеччини.

Також Меркель повідомила, що поважає рішення Налес про відставку й назвала її «соціал-демократкою до глибини душі».

«Я багато років працювала з нею і коли вона була федеральним міністром праці та соціальних питань, і коли вона працювала лідером партії та фракції СДПН», - заявила Меркель.

Нагадаємо, 2 червня лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес оголосила про свою відставку з посад лідера партії і фракції в Бундестазі.

Тиск на неї посилився після провалу на місцевих виборах в Бремені. Члени партії вимагають вийти з так званої «великої коаліції» з партією Ангели Меркель. Багатьом рядовим партійцям СДПН набридло виступати союзниками канцлера.

Вибори до Європарламенту у Німеччині також завершилися для СДПН поразкою. Вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці, набравши трохи більше 15% голосів.

Минулого року СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії впала до рекордно низьких 17%