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Жителям міста-супутника Фукусіми вперше за 11 років дозволено повернутись додому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жителям міста-супутника Фукусіми вперше за 11 років дозволено повернутись додому
На понад 80% території міста все ще фіксується високий рівень радіації
фото з відкритих джерел

Під час катастрофи в 2011 році влада евакуювала понад 300 тис. людей

Жителям японського міста Футаба, яке знаходиться поряд з АЕС Фукусіма-1, дозволили повернутися додому через 11 років після ядерної катастрофи. Місто-привид Футаба є останнім з 11 округів, який скасував наказ про евакуацію. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час катастрофи в 2011 році влада евакуювала понад 300 тис. людей, з них 7100 проживали у Футабі. Згідно з минулорічним опитуванням, у місто хочуть повернутися лише 11% жителів. Мешканцям з 2020 року дозволено в’їжджати до північно-східного району Футаби, але не жити там. Рівень радіації не перевищував 20 мілізівертів на рік, він еквівалентний двом комп’ютерним скануванням всього тіла і не становить смертельної небезпеки.

Проте на понад 80% території міста все ще фіксується високий рівень радіації. Місцева влада не має термінів, коли ці райони будуть знезаражені, але сподівається, що до 2030 року у Футабі проживатимуть дві тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії видав дозвіл скинути в океан очищену від радіоактивних частинок воду з атомної електростанції Фукусіма-1, де сталася аварія.

Нагадаємо, у березні 2011 року після сильного землетрусу та цунамі на АЕС Фукусіма-1 вийшла з ладу система охолодження, що спричинило за собою розплавлення активної зони реакторів.

Три з шести реакторів АЕС були пошкоджені. Це призвело до радіоактивного забруднення навколишніх територій.

Теги: катастрофа Японія

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