Уряд Японії вирішив скинути в океан воду з АЕС Фукусіма

Воду з Фокусіми очистили від радіоактивних речовин

Уряд Японії видав дозвіл скинути в океан очищену від радіоактивних частинок воду з атомної електростанції Фукусіма, де сталася аварія. Про це повідомляє Kyodo.

Дану воду, змішану з дощовими та ґрунтовими водами використовували на АЕС для охолодження розплавленого палива.

Остаточне рішення скинути воду в океан було прийнято під час засідання уряду, на якому вирішили, що вода більше не загрожує людям і навколишньому середовищу.

Таке рішення проте, викликає сильний опір зі сторони місцевих рибалок і фермерів, які побоюються, що люди перестануть купувати їхню продукцію. Також критикують скидання води в океан у Південній Кореї та Китаї.

Більш 1,25 мільйона тонн води зберігається в резервуарах на території АЕС Фукусіма. За процесом скидання води в океан стежитимуть фахівці МАГАТЕ.

У березні 2011 року після сильного землетрусу та цунамі на АЕС Фукусіма-1 вийшла з ладу система охолодження, що спричинило за собою розплавлення активної зони реакторів.

Три з шести реакторів АЕС були пошкоджені. Це призвело до радіоактивного забруднення навколишніх територій. Десятки тисяч людей були евакуйовані з зони зараження.

Наразі працюють чотири реактора.