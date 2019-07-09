Мін’юст Австрії ще не вирішив, чи екстрадувати Фірташа до США



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Раніше Міністерство юстиції Австрії повідомило, що рішення про екстрадицію Фірташа до США зможуть ухвалити після отримання повного тексту рішення Верховного суду Австрії

Кінцевого терміну для прийняття рішення стосовно Фірташа немає, - Мін'юст

У Міністерстві конституції, реформ, дерегуляції та юстиції Австрії ще не ухвалили рішення щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

«Ми можемо вам повідомити, що міністр ще не вирішив, чи екстрадувати Фірташа у США. Кінцевого терміну для прийняття рішення немає і, на жаль, ми не можемо назвати вам конкретний проміжок часу», — повідомили в австрійському Мін’юсті.

Раніше Міністерство юстиції Австрії повідомило, що рішення про екстрадицію Фірташа до США зможуть ухвалити після отримання повного тексту рішення Верховного суду Австрії. При цьому кінцевих термінів, протягом яких це рішення мають ухвалити, наразі немає.

25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. У своєму рішення суддя Верховного суду Австрії зазначив, що суд не розглядав у цій справі винуватість Фірташа, а лише дотримання законодавства та процедури щодо екстрадиції. Так, суд постановив, що при ухваленні рішення про екстрадицію Фірташа законодавство Австрії не порушували.

Нагадаємо, У 2014 році Фірташа за вимогою Сполучених Штатів затримали в Австрії. Олігарха звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Суд у Чикаго стверджує, що Фірташ планував співпрацювати з американським виробником авіалайнерів «Boeing».