Мітинги у Росії. Жінка командира у дорогій шубі закликала й далі вмирати за Путіна (відео)

Дружина окупанта закликала помститися за ліквідацією великої кількості мобілізованих солдат у Макіївці

У російській Самарі пройшов пам’ятний мітинг присвячений знищеним мобілізованим солдатам російської армії, які дислокувалися в ПТУ 19 в окупованій Макіївці. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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На заході виступила дружина командувача другої гвардійської армії Центрального округу Катерина Колотовкіна. Жінка закликала не до миру, а навпаки до помсти. Виступаючи перед родичами загиблих вона заявила, що «весь захід згуртувався, щоб знищити наших дітей».

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«Три дні не спить Самара. Ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни, але весь Захід згуртувався проти нас, щоб нас знищити... Я попросила чоловіка помститися (після удару ЗСУ по скупченню окупантів у Макіївці - ред.)», – заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно. Згодом міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

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