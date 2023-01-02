Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці
ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де базувалися окупанти
Baza

Міноборони країни-агресорки заявляє про 63 загиблих, кремлівські пропагандисти повідомляють про сотні

Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Про це передають росЗМІ.

«Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню Himars виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що два реактивні снаряди нібито було збито протиповітряною обороною.

«Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинули 63 російські військовослужбовці», – додали в міноборони країни-агресорки.

Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці фото 1

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

Також удари підтвердило так зване керівництво «ДНР».

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованій Макіївці невідомі розстріляли сім’ю, серед загиблих – четверо дітей
В окупованій Макіївці невідомі розстріляли сім’ю, серед загиблих – четверо дітей
27 грудня, 2022, 14:09
Ліквідовано близько 600 окупантів
«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)
Вчора, 22:43
Факт удару по будівлі ПТУ у Макіївці підтвердив «заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов
Потужний удар ЗСУ по Макіївці: окупанти підтвердили розгром бази 
Сьогодні, 10:11

Події в Україні

Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ
Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)
Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)
Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі
Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі
Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці
Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці
Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву
Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву
Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату
Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
35K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
32K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
17K
Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
16K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту