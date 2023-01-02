Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці

Міноборони країни-агресорки заявляє про 63 загиблих, кремлівські пропагандисти повідомляють про сотні

Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Про це передають росЗМІ.

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«Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню Himars виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що два реактивні снаряди нібито було збито протиповітряною обороною.

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«Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинули 63 російські військовослужбовці», – додали в міноборони країни-агресорки.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

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Також удари підтвердило так зване керівництво «ДНР».