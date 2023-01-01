Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)
Ліквідовано близько 600 окупантів
фото із соцмереж

У будівлі були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно

У тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. Про це пишуть місцеві жителі та російські воєнкори. Відповідну інформацію опублікував журналіст Денис Казанський.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, пишуть, що спершу пролунали потужні вибухи за кілька хвилин до Нового року – «бавовна» завітала в одне з училищ міста, де перебувало чимало окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Одні бідкаються, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші кажуть, що звідти досі вивозять трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Бойовики та окупанти перекрили територію довкола училища та забороняють фотографувати все, що там відбувається, однак у мережу потрапили кадри, на яких видно, що будівлі як такої більше немає. Пропагандисти буквально палають – звинувачують російське військове керівництво у безвідповідальності й кажуть, що схожі випадки ніяк їх не вчать.

Також місцеві пишуть, що один із окупантів вибіг з училища охоплений вогнем, впав на вулиці й помер. Тож тепер варто чекати повідомлень від Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Рашисти звезли сотні поранених «вагнерівців» у пологовий шпиталь на Луганщині
Теги: війна Україна росія обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минула доба наочно показала, що нальоти вже не несуть таких наслідків як було раніше
Наша ППО так ефективно працює, що російські ракетні обстріли починають втрачати сенс
Вчора, 14:44
Яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів
Кличко розповів яка ситуація в Києві зі світлом, водою і теплом після обстрілів
Вчора, 15:43
Терористи Росії змагаються в «оригінальності» послань
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32

Події в Україні

Поліція просить повідомляти про пересування «Шахедів»: куди телефонувати
Поліція просить повідомляти про пересування «Шахедів»: куди телефонувати
Окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів – розвідка
Окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів – розвідка
Дрони-камікадзе атакують: у Києві та багатьох областях оголошено повітряну тривогу
Дрони-камікадзе атакують: у Києві та багатьох областях оголошено повітряну тривогу
«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)
«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)
Рашисти звезли сотні поранених «вагнерівців» у пологовий шпиталь на Луганщині
Рашисти звезли сотні поранених «вагнерівців» у пологовий шпиталь на Луганщині
В Дніпропетровській області пролунали вибухи
В Дніпропетровській області пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
43K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
31K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
18K
Кличко підтвердив вибухи у Києві
8637
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Вчора, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Вчора, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту