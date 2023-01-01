«Бавовна» в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили базу рашистів (фото)

У будівлі були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно

У тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. Про це пишуть місцеві жителі та російські воєнкори. Відповідну інформацію опублікував журналіст Денис Казанський.

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Місцеві мешканці, які живуть неподалік, пишуть, що спершу пролунали потужні вибухи за кілька хвилин до Нового року – «бавовна» завітала в одне з училищ міста, де перебувало чимало окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Одні бідкаються, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші кажуть, що звідти досі вивозять трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

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Бойовики та окупанти перекрили територію довкола училища та забороняють фотографувати все, що там відбувається, однак у мережу потрапили кадри, на яких видно, що будівлі як такої більше немає. Пропагандисти буквально палають – звинувачують російське військове керівництво у безвідповідальності й кажуть, що схожі випадки ніяк їх не вчать.

Також місцеві пишуть, що один із окупантів вибіг з училища охоплений вогнем, впав на вулиці й помер. Тож тепер варто чекати повідомлень від Генштабу ЗСУ.