У РФ не вірять у дешевий газу для України і нові довгострокові контракти



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Російські експерти проаналізували пропозицію Міллера щодо постачання газу в Україну

У РФ наразі ставиться під сумнів можливість реалізації ідей щодо дешевого газу для України і довгострокових контрактів із його транзиту. Видання «Коммерсантъ» опублікувало матеріал, в якому йдеться, що РФ пропонує знижку, яка існувала в 2013 році для Дмитра Фірташа і складала 35% від тодішньої ціни на газ для України. При цьому середня ціна, за якою «Газпром» постачав газ в Європу в 2018 році, складала 248 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. В той же час Україна отримувала із Європи газ в середньому за ціною в 300 доларів за 1 тисячу кубічних метрів в минулому році.

На думку російських експертів, навіть запропонована знижка не дозволить створити враження про відмову від концепції, яка панувала із 2009 року в взаємодії «Нафтогаз» і «Газпрому», коли газ в Україну продавався за ціною більшою, ніж в середньому газ до Європи.

«Так само дивною виглядає і пропозиція продовжити нинішній транзитний контракт оскільки «Газпром» в 2018 році почав процедуру фактичного розірвання цієї домовленості 2009 року. Її в Москві вважають несправедливою, оскільки саме на основі неї Стокгольмський арбітраж виніс рішення про необхідність сплати Україні 4,6 млрд. доларів за недостатні об’єми прокачаного газу», - пише російське видання.

За даними видання, більш імовірним є те, що глава «Газпрому» Олексій Міллер пропонував минулої п’ятниці зберегти від старого контракту модель двосторонніх відносин і ціну за прокачку газу. При цьому, на думку російських експертів, об’єми прокачування мають бути зменшені із 110 млрд. кубічних метрів до 80-90 млрд кубічних метрів.

«Так само під питанням тривалість нового контракту. Українська ГТС необхідна для РФ лише до кінця 2022 року, коли мають почати працювати на повну потужність газогони «Північний потік-2» та перша черга «Турецького потоку». Це в свою чергу ставить під питання і можливість участі РФ в тристоронньому консорціумі, оскільки газ для «Північного потоку-2» буде видобуватися на Ямалі і транспортуватися до цього газогону північним маршрутом, який робить прокачування газу через ГТС України невигідним комерційно», - резюмує росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що у Європі ціна на газ впала нижче $200 за тисячу кубів. Крім того, президент України Петро Порошенко вважає, щодо нинішня ситуація на ринку дозволяє не підвищувати далі тарифи на газ.

Також повідомлялося, що з 1 квітня «Нафтогаз України» встановив ціну на газ для промислових споживачів без ПДВ і витрат на транспортування у 5990 грн/тис. кубометрів ($222,68/тисячу кубів). Також глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв запропонував Кабміну перейти на ринкове формування ціни газу для населення, мотивуючи це зниженням ціни газу на європейському ринку.

Слід також нагадати, що три облгази Фірташа оштрафували на 2,5 млн за понаднормове нарахування в платіжках.