Угорщина домовилася з «Газпромом» про постачання газу без України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Москва і Будапешт узгодили поставки газу без України

«Газпром» забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи буде підписана нова транзитна угода між Росією та Україною

Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року не буде досягнуто домовленості про транзит газу між Москвою і Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером у Москві.

«Питання енергетичної безпеки отримало геополітичний тон з огляду на те, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту. Це означає, що легко може виникнути ситуація, коли Росія більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну», - сказав міністр.

«Сьогодні ми з генеральним директором «Газпрому» уклали угоду про те, що «Газпром» забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього», - додав він.

Міністр пояснив, що Угорщина зможе придбати частину природного газу, необхідного для публічного та промислового споживання, через Австрію, як це було цьогоріч, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

Він зазначив, що Угорщина має у своєму розпорядженні сховища газу на 6,3 млрд кубометрів.

Міністр також повідомив журналістам, що з «Газпромом» досягнута домовленість про те, що Угорщина вже буде закуповувати природний газ, який буде зберігатися в інтересах забезпечення наступного року, і компанія доставить необхідну кількість.

«Уе означає, що наприкінці цього року ми можемо бути впевнені, що безпека постачання природного газу Угорщини на наступний рік буде гарантована», - сказав Сійярто.

Сторони також обговорили питання продовження «Турецького потоку» через Болгарію і Сербію до Угорщини.

Напередодні голова правління НАК «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що російський «Газпром» почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною, про припинення транспортування газу через її територію з початку 2020 року.

Раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв не виключив можливості того, що з 2020 року російський «Газпром» без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну.

Як повідомлялось, Росія готова зберегти транзит газу в Європу через Україну і після 2019 року, але за певних умов. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю Luxemburger Wort. «Ми про умови вже не раз говорили. Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка», - сказав російський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія висунула пропозицію НАК «Нафтогаз України» та російському «Газпрому» щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Як відомо, в Брюсселі у січні пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».

Джерело: Європейська правда