Моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання – розвідка

Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування

Моряки 106-тої бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Там вказують, що запроваджені проти Росії міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання та дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.

Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, зокрема носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків встановили агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.

«Моряки 106-тої бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу рф, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів», – вказує розвідка.

Командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоку цієї інформації погрожують звинуватити у держзраді та засудити до 15 років ув’язнення.

Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ вирішили таємно написати колективні листи Володимиру Путіну та очільнику міноборони РФ Сергію Шойгу, щоб розкрити всі фінансові махінації командування. А ще відмовляються виконувати бойові завдання.

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