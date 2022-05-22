Батько загиблого матроса почав публікувати правду про затоплення крейсера «Москва»

Рятувальних робіт у перші хвилини після катастрофи на кораблі не проводили

Російське військове керівництво та ЗМІ продовжують замовчувати кількість загиблих на крейсері «Москва», який українські Збройні сили потопили ще 13 квітня. Корабель уразили ракетами «Нептун». Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних «відписок» військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про «Москву» і почав публікувати інформацію на сторінці «Вконтакті».

Про загиблих не говорили до 22 квітня, тоді в Міноборони РФ заявили про одного загиблого та 27 зниклих безвісти. Там стверджували, що 396 моряків вдалося врятувати, а майже всі офіцери продовжуватимуть служити на Чорноморському флоті.

Було навіть записане відео з нібито врятованими. Однак не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію і почали добиватися правди самотужки. Так, Дмитро Шкребець, мешканець Ялти, чий син Єгор Шкребець був матросом-строковиком та служив кухарем на крейсері, почав викладати в мережу інформацію про затоплення корабля. За його словами, рятувальні роботи на крейсері до ладу не проводили, сигнал SOS довго не подавали, а важко поранених не рятували. І все це робилося для того, щоб приховати той факт, що флагман потрапили ракетами.

Також Дмитро заявив, що флагман не мав прикриття, а сам він стояв на приколі, не змінюючи місце своєї дислокації.

«Із 11.04 по 13.04 крейсер «Москва» практично не змінював координати. Із записок члена команди: «Ми спостерігали надводні платформи з видобутку нафти або газу, ми постійно їх бачили». 80 миль від острова «Зміїний» або від Одеси (плутаються в словах) так їх навчили говорити. По суті крейсер «Москва», що не міняв свого положення протягом 2 діб, був вразливою ціллю. Кораблів супроводу не було. Флагман і моряків убили! Убитих багато, строковиків багато», – написав Дмитро в одному з повідомлень.

Чоловік заявив, що офіцери врятувалися першими, покинувши моряків гинути.

«Рятувальних робіт у перші хвилини після катастрофи на кораблі не проводили, офіцери як щури врятувалися першими. Моряків покинули, на камбузі кинули всіх!», – написав Дмитро.

До речі, саме дружина Дмитра першою повідомила про те, що в кримських шпиталях виявилося багато поранених після затоплення «Москви», але свого сина вона серед них не знайшла. Керівництво заявило, що її син «десь у морі».

«Ми кожну обпалену дитину оглянули. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було лише двісті людей, а на крейсері – більше п'ятисот. Де інші? І Краснодар підняли, і все інше, все обдзвонили, але не можемо знайти», – сказала Ірина Шкребець.

До речі, раніше Дмитро Шкребець повністю підтримував політику Володимира Путіна та вторгнення РФ до України. Однак після загибелі сина він почав писати, що усі винні мають відповісти. І навіть заявив – «не потрібно було вступати у війну».

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти назвали можливу заміну крейсеру «Москва» для Чорноморського флоту Росії, який після ураження українськими ракетами перекинувся і потонув.

14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.