Залякала ФСБ. Батько моряка із «Москви» перестав шукати сина

Батько матроса, який зник на знищеному російському крейсері «Москва», перестав боротися за інформацію про сина – фактично визнавши, що його залякала ФСБ

Батьки матросів зі знищеного російського крейсера перестають шукати дітей

Мати одного із моряків, які несли службу на флагмані Чорноморського флоту РФ, розповіла, як спецслужби впливають на рідних матросів, оголошених зниклими безвісти. Про це пише видання «Медуза».

Жінка розповіла про зустріч із Дмитром Шкребцем, який був одним із найактивніших у розшуку загиблих на борту «Москви». Дмитро, який розшукував сина Єгора, спочатку заявляв, що буде добиватися правди будь-якими засобами. Але пізніше Шкребець навіть написав пост подяки керівництву Чорноморського флоту країни-агресора.

«Я була шокована цим. Яка подяка? За те, що вони наших дітей занапастили?» – зазначила жінка. Вона подзвонила Дмитру Шкребцю, але той відмовився говорити про пошук сина, бо «за нами прийдуть» (працівники спецслужб, зокрема, ФСБ – ред.).

Мати зниклого на «Москві» моряка розповіла журналістам «Медузи», що перестала спілкуватися із Шкребцем, оскільки зрозуміла, що їй нема про що з ним говорити. Та пізніше жінка все-таки спитала Дмитра Шкребця: «Тебе що, залякали?» Той нічого не відповів.

Не став відповідати батько зниклого матроса з «Москви» і кореспондентам видання «Медуза».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.



Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.



Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.



Додамо, що і президент Росії Володимир Путін, і представники міністерства оборони РФ, зокрема, і міністр Сергій Шойгу, неодноразово заявляли, що солдати та матроси строкової служби не беруть участі у російсько-українській війні.

Батьки матросів з «Москви» почали розшукувати своїх синів. Одним із найактивніших став житель окупованого Крим Дмитро Шкребець. Він навіть визнав російське керівництво брехунами і злочинцями, хоча до знищення крейсера «Москва», на якому перебував його син Єгор, підтримував військове вторгнення Росії на територію України.