Батьки матроса, який зник із крейсером «Москва», шоковані поясненнями влади

Батьки матроса, який зник із крейсером «Москва», шоковані поясненнями владидокумент
Військова прокуратура Чорноморського флоту стверджує, що крейсер «Москва» взагалі не входив в українські води
Родичам «зниклих» моряків потопленого Чорноморського флагмана «Москва» брешуть про нібито неучасть судна у війні проти України. Про це свідчить відписка військової прокуратури Чорноморського флоту батькові одного з моряків, яку він опублікував у соцмережі.
Командування стверджує, що крейсер «Москва» взагалі не входив в українські води.
«Перевірка показала, що корабель не входив до територіальних вод України, а також не був включений до переліку з'єднань і військових частин, які залучаються до участі в «спеціальній військовій операції», – йдеться у тексті відписки військової прокуратури Чорноморського флоту.
У прокуратурі батькові зниклого моряка повідомили, що місцеперебування його сина досі не встановлено.
Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.
У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».