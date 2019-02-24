Мюллер заявив, що Манафорт «неодноразово і нахабно» порушував закони



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Вирок екс-голові передвиборної кампанії Трампа оголосять 13 березня

Спецпрокурор Мюллер направив обвинувальну записку до суду, в якій вказав на порушення Пола Манафорта

Канцелярія Роберта Мюллера, спецпрокурора США з розслідування передбачуваного втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, назвала в суботу, 23 лютого, колишнього главу передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта злочинцем, який «неодноразово і нахабно» порушував закон.

У записці на ім'я судді, що відповідає за справу Манафорта, не містяться рекомендації по конкретному вироку, однак підкреслюється серйозність злочинів фігуранта. Вирок 69-річному Манафорту оголосять 13 березня.

Сам Манафорт визнав себе винним за двома пунктами звинувачення. Він сказав, що порушував закон протягом багатьох років.

«Манафорт зробив цілий ряд кримінальних злочинів протягом більш ніж десяти років, аж до осені 2018 року», - йдеться в записці Роберта Мюллера, в якій перераховані можливі злочини Манафорта, в тому числі податкове шахрайство, відмивання грошей, перешкоджання здійсненню правосуддя, банківське шахрайство і порушення закону, пов'язаного з лобіюванням.

На минулому тижні в канцелярії Мюллера заявили, що згодні з підрахунками міністерства юстиції США, згідно з якими Манафорту загрожує до 24 років в'язниці після того, як було встановлено, що він порушив угоду про визнання провини. Раніше в лютому окружний суддя Емі Берман Джексон погодилася з прокурорами в тому, що Манафорт «навмисно» збрехав слідчим про свої контакти з росіянином Костянтином Килимником в 2016 та 2017 роках.

Всього Мюллер висунув звинувачення проти 34 осіб, в тому числі шести колишніх помічників Трампа і трьох компаній. Манафорт і його давній діловий партнер Рік Гейтс були першими двома людьми, яким пред'явлено звинувачення в ході розслідування Роберта Мюллера.

Джерело: Deutsche Welle