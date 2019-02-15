Шило у мішку Манафорта правосуддя

джерело: svoboda.org

Суд визнав: Манафорт брехав прокурорам і торгувався з Кремлем за пом’якшення санкцій через анексію Криму

Федеральний суд в США цього тижня дійшов висновку, що екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт після укладання угоди зі слідством кілька разів порушував її. Відповідно до висновків суду, колишній помічник президента Трампа «зробив кілька брехливих заяв ФБР, офісу спецпрокурора та великому журі присяжних щодо суттєвих питань розслідування». Серед іншого, йдеться про контакти Манафорта з представниками РФ.

Справа проти Пола Манафорта розслідується американським спецпрокурором Робертом Мюллером та його командою в межах так званого «Рашагейту» – втручання Росії в американські президентські вибори. Влітку минулого року відбувся судовий розгляд першого епізоду, який називають «українським». У його рамках Манафорта звинувачували в незаконних гешефтах з колишнім українським президентом Віктором Януковичем та в фінансових махінаціях. Лобізм не вважається в Америці злочином, але колишнього помічника Дональда Трампа звинувачували у незаконній лобістській діяльності – у приховуванні прибутків від неї та в «чорних» платіжних схемах. Власне, за вісьмома з 18-ти пунктів обвинувачення Манафорта таки визнали винним. Спершу йшлося про те, що Манафорту загрожувало 80 років позбавлення волі, проте кінець кінцем суд призначив лише 10. Крім того, термін ув’язнення, який Манафорту призначать у другій справі, він відбуватиме одночасно із терміном у першій справі. Іншими словами, лобіст може провести за ґратами кілька років – за умови хорошої поведінки.

Другий епізод – стосовно контактів з росіянами, передачі РФ особистих даних американців – розглядає Федеральний суд Вірджинії. Перед першим засіданням у «другій справі» одіозний лобіст підписав угоду зі слідством. Складалося враження, що Манафорт ладний був погодитися на всі умови, які йому пропонувало слідство. Адже у підсумку він:

визнав себе винним за усіма пунктами. Причому як за сімома обвинуваченнями, висунутими проти нього у другій справі, так і за усіма 18-ма ще й у першій справі. Як відзначалось, у першій справі присяжні визнали вину Манафорта лише за 8-ма пунктами;

зобов’язався не подавати апеляцію на рішення судів і у першій, і у другій справах;

погодився на всебічну співпрацю зі слідством, як до винесення вироку, так і після. Це означає вичерпні відповіді на всі запитання під час засідань, надання за запитом федеральних слідчих будь-яких документів, які є у нього в наявності;

погодився на конфіскацію частини власності загальною вартістю у $46 млн: п’яти дорогих квартир (одна з яких - у TrumpTower в Нью-Йорку, дві квартири у Манхеттені, будинок у Брукліні (вартістю близько $22 млн), будинок у Вірджинії), а також $20 млн з банківських рахунків.

Щоправда, коли суд винесе вердикт – невідомо. Вірджинський суддя відклав оголошення вироку до тих пір, доки суд у Вашингтоні не встановить, як Манафорт виконував угоду зі слідством. І от виявилося, що умови, прописані у документі, яким він наобіцяв прокурорам купу всього, лобіст з легкістю порушив.

Федеральний суддя у середу постановив, що Пол Манафорт вводив в оману прокурорів після того, як пообіцяв співпрацю та сприяння розслідуванню спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Відповідне рішення судді Емі Берман Джексон з Окружного суду Сполучених Штатів у Вашингтоні може вплинути на тяжкість покарання, яке отримає Манафорт. Суддя Джексон має призначити покарання наступного місяця за двома пунктами змови. Крім того, лобіст також очікує винесення вироку за вісьмома іншими пунктами обвинувачення у справі про шахрайство.

Суддя визнала, що після того, як у вересні Манафорт погодився на співпрацю з офісом спеціального прокурора Роберта Мюллера, лобіст брехав про свої контакти з росіянином Костянтином Килимником, які відбувалися під час виборчої кампанії в США та після виборів. Прокурори стверджують, що Килимник пов'язаний з російською розвідкою і наразі розслідують, чи був він залучений до російської кампанії, спрямованої на вплив на результати виборів.

Суддя також виявила, що Манафорт збрехав про виплату певної суми, яка пройшла через комітет політичної підтримки кандидата Трампа, а потім потрапила на офіційний рахунок Манафорта, а також дав хибні свідчення для розслідування, що нині проводить Міністерство юстиції США, і інформація про яке поки що не підлягає розголошенню.

Пол Манафорт долучився до цілої групи колишніх помічників Трампа, які брехали федеральним слідчим про свою причетність до росіян або їх посередників. Серед таких обманщиків: Майкл Флінн - перший радник з питань національної безпеки; Джордж Пападопулос - колишній радник у питаннях ведення передвиборчої кампанії, Майкл Д. Коен - помічник з юридичних питань Трампа.

Водночас суддя Джексон постановила: прокурори не змогли довести, що 69-річний Манафорт обманював їх з двох інших питань: ролі Килимника в змові з Манафортом щодо перешкоджання правосуддю і про зв’язки Манафорта з чиновниками з адміністрації Трампа.

Висновок судді про те, що лобіст брехав, може сильно вдарити по Манафорту. Постанова практично нівелює шанси на поблажки з боку судді. Ба більше, постанова про брехню лобіста також може вплинути на тяжкість його покарання у справі, яка розглядалась у федеральному окружному суді в Олександрії влітку - у серпні він був засуджений присяжними за ухилення від сплати податків, банківські шахрайства та інші злочини.

У листопаді минулого року прокурори заявили, що Манафорт порушив угоду про визнання власної провини, і таким чином автоматично звільнив сторону обвинувачення від будь-яких зобов'язань клопотати про більш легке покарання йому у зв’язку із співпрацею зі слідством. Міркування судді Емі Джексон можуть стати зрозумілішими у найближчі дні, коли буде опублікована стенограма закритого слухання з цього питання. Але, як і протоколи попередніх слухань, вона, ймовірно, буде сильно відредагована для збереження таємниці розслідування спецпрокурора.

Прокурори переконали суддю Джексон, що Манафорт вводив їх в оману щодо переговорів з Килимником, включаючи їхні розмови про можливу угоду, яка могла б відповідати цілям Кремля. Чоловіки неодноразово обговорювали пропозицію «щодо урегулювання конфлікту в Україні», через який США ввели санкції після того, як РФ захопила Кримський півострів.

Прокурор Ендрю Вайсманн повідомив суддю цього місяця, що взаємодія між Манафортом і Килимником дає «більш широке уявлення про те, що, на нашу думку, відбувалося, і про те, що ми вважаємо мотивом». За словами обвинувачення, Манафорт ввів в оману прокурорів, стверджуючи, що він відхилив «мирний план для України» під час розмови з Килимником 2 серпня 2016 року, після чого лобіст продовжував проводити кампанію Трампа. Лише після того, як прокурори надали докази зворотного, Манафорт визнав, що продовжував обговорювати з Килимником«мирний план» принаймні під час трьох інших розмов вже після обрання Трампа.

Прокурори також повідомили суддю, що Манафорт обманював їх, коли вони досліджували питання передачі Килимнику даних виборчих опитувань під час кампанії. TheNewYorkTimes повідомляла, що ці дані включали не тільки публічну, так і приватну інформацію, і що Манафорт хотів, цю інформацію передали двом українським олігархам (за даними ЗМІ, Рінату Ахметову та Сергію Льовочкіну, які спростовують цей факт), які фінансували українські політичні партії, наближені до Росії.

Адвокати Манафорта припустили, що лобіст хотів поділитися лише публічними даними в заради отримання роботи за кордоном. Олігархи та їх союзники заплатили Манафорту десятки мільйонів доларів в Україні, щоб допомогти Віктору Януковичу стати президентом. Однак аргументи сторони захисту прокурори спростовували, посилаючись на свідчення першого помічника і заступника Манафорта Ріка Гейтса, колишнього голову виборчої кампанії Трампа. Раніше Гейтс визнав себе винним у двох злочинах і протягом минулого року співпрацював з командою Мюллера.

Під час попередніх слухань Вайсманн припускав, що брехня Манафорта про дані опитувань була занадто важливою для того, щоб звільнити його, списуючи обман на невинні провали у пам'яті. Він припустив, що Манафорт намагався приховати передачу даних, оскільки це може знизити його шанси на президентське помилування за злочини.