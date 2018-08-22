Фініш Манафорта. Як «донецькі» довели американського лобіста до в’язниці

Судовий скетч Пола Манафорта

Дружба з Трампом не допомогла Манафорту. Політтехнолога визнали винним, йому загрожує до 80 років ув'язнення

Присяжні федерального окружного суду Александрії (Вірджинія) у США визнали екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18-ти.

Сторона обвинувачення закидала Манафорту:

недостовірні податкові декларації - п'ять епізодів;

приховування зарубіжних банківських рахунків - чотири епізоди;

махінації з кредитами в Citizens Bank - три епізоди;

махінації з кредитами в Banc of California - два епізоди;

махінації з кредитами в Федеральному ощадному банку - чотири епізоди.

Присяжні зійшлись на тому, що Манафорт винен:

у п’яти із восьми обвинувачень щодо ухиляння від податків. За чотирма випадками податкових махінацій - у 2010, 2012, 2013 и 2014 роках - Манафорту загрожує максимум по три роки тюрми, і ще за одним, що датується 2011-м, - три місяці;

в одному обвинуваченні, пов’язаному із недекларуванням іноземних банківських рахунків у в 2012-му, як вимагає того закон. За це політтехнологу «світить» п'ять років.

у двох обвинуваченнях щодо банківського шахрайства. Йдеться про два кредити на суму $3,4 млн і $1 млн, за кожен з яких Манафорт може отримати по 30 років в'язниці.

За іншими 10-ма пунктами, щодо яких присяжні не змогли досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, який не відбувся. Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення. Своє рішення головуючий суддя має винести найближчим часом.

Варто зазначити, що присяжним було складно знайти консенсус у «справі Манафорта». На те, щоб узгодити одностайну позицію, у присяжних пішло чотири дні. Сам же суд проти Манафорта за цією серією звинувачень тривав три тижні.

Президент США Дональд Трамп, чий виборчий штаб у 2016 році очолював Манафорт, уже прокоментував рішення присяжних. Господар Білого дому назвав вердикт «дуже сумним». «Мені дуже сумно через це, мене це не стосується, але це дуже сумно. Це ніяк не пов'язано з російською змовою, але це полювання на відьом і абсолютна ганьба… Полювання на відьом триває», - переконує Трамп.

Водночас він назвав Манафорта «хорошою людиною», яка «в тому числі працювала з екс-президентом США Рональдом Рейганом «і безліччю інших людей».

Хто такий Пол Манафорт. Факти

1. Був радником трьох президентів і трьох кандидатів в президенти США, консультував як мінімум п'ять глав різних держав Азії, Африки і Європи.

2. Був ключовою персоною у виборчій кампанії Трампа. Тим не менше, всі ці зв'язки виявилися марні, і від тюрми і суду не врятували. Та в Америці близькість до влади не привілей, а обтяжуюча обставина.

3. Лобіста «здали» його найближчі співробітники. Найбільш скандальні та викравальні свідчення у суді дав партнер і помічник Манафорта Рік Гейтс. П'ятеро свідків і співробітників Манафорта пішли на угоду зі слідством.

Адвокат Манафорта Річард Вестлінг попросив у суду 30 днів для подачі апеляції. Прокурори до 29 серпня повинні сказати, що вони планують робити з 10 пунктами, за якими не було винесено рішення.

Як «регіонали» підставили Манафорта

Як відомо, прізвище американського лобіста, який надавав свої послуги одіозним політиках по всьому світу, сплило у «чорній бухгалтерії Партії регіонів». За інформацією, яка міститься у «амбарній книзі», Манафорт отримував від команди президента-втікача за свої послуги політичного консультування та лобізму мільйони доларів. Проте «погорів» він на тому, що погодився на умови «екс-регіоналів»: платити вони погоджувались лише на офшорні рахунки. Іншими словами, це були таємні виплати, з яких не сплачувались податки ні в Україні, ні в США.

Манафорт отримував від команди президента-втікача за свої послуги політичного консультування та лобізму мільйони доларів

Докази, зібрані командою прокурора Мюллера, свідчать, що Манафорт отримав більше $60 млн за послуги проросійським українським політикам, значна частина цих коштів була схована в офшорах. Лобіст вкладав гроші у кілька ексклюзивних будинків, автомобілі та вишуканий одяг. «Таємний дохід» йшов на оплату особистих витрат, таких як годинник за $21 тис., куртки зі страуса за $15 тис, а також інше майно, вартість якого перевищує $6 млн, за яке було сплачено готівкою», - сипав доказами представник сторони обвинувачення. Щоправда, такий ретельний перелік не отримав схвалення від американського окружного судді Томаса Елліса ІІІ, який поставив на місце прокурорів: «Мати багато грошей і витрачати їх на себе – це не злочин».

Клієнтура лобіста

У справі Манафорта фігурують прізвища низки українських політиків: екс-нардепів Партії регіонів, чинних парламентарів з «Опоблоку».

Рінат Ахметов - перший у списку українських клієнтів Манафорта. За даними обвинувачення, які підтвердив колишній партнер політтехнолога Рік Гейтс, власник групи СКМ, колишній народний депутат і головний спонсор Партії регіонів, оплачував послуги політтехнолога через компанію, оформлену на Кіпрі. З цих рахунків він переказував кошти компанії Манафорта, за дивним збігом обставин, теж кіпрській. Обґрунтування платежу: оплата послуг з розробки бренду і політичного проекту «Партія регіонів», створення її платформи, структури, консультації під час виборів, повернення Партії регіонів до влади, приведення на президентський пост Віктора Януковича в 2010 році.

Борис Колесніков - близький соратник Ріната Ахметова, колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр з питань інфраструктури, який керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, один з керівників «Опозиційного блоку». Як і інші, оплачував послуги американського політтехнолога, розплачуючись за допомогою переказів на Кіпр.

У прес-службі Ріната Ахметова ТСН заявили, що з Манафортом співпрацювали лише з питань ребрендінгу компанії «СКМ», а грошей за консультації, надані Партії регіонів, не давали.

Борис Колесников інформацію взагалі назвав брехнею. «Я ніколи не був клієнтом Пола. І ніколи в житті не переказував йому жодної гривні, жодного долара», - запевнив Колесніков.

Сергій Тігіпко - колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр - також оплачував консультації Пола Манафорта, переказуючи кошти з рахунків своєї кіпрської компанії фірмі лобіста.

Андрій Клюєв – екс-віце-прем'єр-міністр, один з керівників Партії регіонів, депутат кількох скликань, оголошений в 2014 році в міжнародний розшук (у 2017 році Інтерпол зняв його з розшуку, - «Главком») – теж платив Манафорту за його послуги за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі.

Віктор Пінчук - український олігарх. «Гейтс підтвердив факт переказу грошей з кіпрської компанії, яка належить Віктору Пінчуку, на рахунок компанії Манафорта на тому ж острові. The New York Times додає, що Пінчук заплатив Манафорту через компанію Plymouth Consultants Limited за «юридичний проект».

Сергій Льовочкін - колишній керівник Адміністрації президента Януковича, мільйонер, народний депутат від Опозиційного блоку. За словами помічника лобіста Ріка Гейтса, загалом заплатив Манафорту кілька мільйонів доларів за його політичні консультації – теж через кіпрські компанії. До слова, в американському суді продемонстрували лист політтехнолога до Льовочкіна. У листі Манафорт виставляє рахунок на оплату послуг щодо лобіювання інтересів колишнього президента України Віктора Януковича у розмірі майже $4,5 млн.

При цьому американський політтехнолог пише: «Будь ласка, не розчаровуй мене, і не надсилай частинами. Мені потрібно все зараз. Обіцяю, що не буду турбувати тебе певний час, якщо ти сплатиш повну суму».

Як бачимо, із виплатами екс-«регіонали» не поспішали. Промовистим є той факт, що Опозиційний блок заборгував американському політтехнологу Полу Манафорту $2,4 млн за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році. Колишній бізнес-партнер лобіста Рік Гейтс зазначив, що упродовж 2015 року Манафорт намагався добитися, щоб йому заплатили гроші.

Заради справедливості, зауважимо: Манафорт – поки єдиний з соратників Януковича, хто притягнений до суду у зв’язку зі справою «чорної бухгалтерії ПР». Пояснення цього факту просте: справа розглядалась у Сполучених Штатах, де ефективність системи правосуддя не піддається сумнівам.

А от чекати автоматичних санкцій для українських олігархів, пов’язаних зі «справою Манафорта», не варто. За словами юриста Сергія Власенка, нардепа від «Батьківщини», вирок Манафорту може слугувати для українських правоохоронців лише приводом для порушення провадження проти них. «Суд в Америці - це лише підстава для розслідування в Україні», - сказав він у коментарі «Главкому».

Манафорт не хоче відпускати Україну?

Під час судового процесу у «справі Манафорта» пролунало також прізвище чинного президента України – Петра Порошенка. Під час свідчень у суді партнер Манафорта Рік Гейтс розказав, що під час президентської кампанії 2014 року лобіст допомагав Порошенку «на безоплатній основі». Своєю чергою в Адміністрації президента України спростували цю інформацію. «Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися», - заявили в АП.

Детальніше про цей епізод в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Блоку Петра Порошенка Ігор Гринів. Саме він відповідав за стратегічний напрямок ведення президентської кампанії у 2014 році. За словами парламентаря, Манафорт дуже хотів допомагати або працювати якимось чином в президентській кампанії Порошенка. «І він фактично на перших етапах дійсно пропонував свої послуги. Це не було пов’язано з запитами з боку Петра Олексійовича. Манафорт підготував спеціальне опитування. Не знаю, хто за нього платив, точно не штаб мого кандидата. Він сам підготував опитування, розробив стратегію, яка була презентована мені як керівнику тодішньої кампанії», - прокоментував Гринів.

Нардеп також підкреслив, що відмовився від послуг Манафорта. «На жаль, те що пропонував Манафорт, було просто диким вчорашнім днем… Манафорт так багато працював з Януковичем, що фактично мислив, на мою думку, тими категоріями і в тій парадигмі, які були, умовно кажучи, до Майдану: класичний розподіл країни на Схід та Захід і так далі», - додав соратник Порошенка.

Крім того, згідно з матеріалами обвинувачення, з подібними пропозиціями Манафорт набивався у консультанти до мера Києва Віталія Кличка, однак теж безрезультатно.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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