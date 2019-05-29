Мюллер заявив, що не міг висувати звинувачень проти Трампа



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Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер

«Висунення звинувачень президенту в скоєнні злочину не було серед опцій, як ми могли розглядати», - заявив Мюллер

Офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти діючого глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Про це заявив сам Мюллер під час спеціальної прес-конференції в середу, 29 травня.

«Висунення звинувачень президенту в скоєнні злочину не було серед опцій, як ми могли розглядати», - заявив Мюллер, посилаючись на політику міністерства юстиції.

Тому, зауважив він, офіс спецпрокурора дійшов висновку, що не буде приймати рішень, чи містили дії президента ознаки злочину.

Мюллер пояснив, що, відповідно до настанов міністерства юстиції, президент «не може бути звинувачений у федеральному злочині в той час, коли він перебуває на посаді», оскільки це буде «неконституційним».

Тим не менше, за його словами, це не означає, що злочину не було.

«Якщо б ми мали впевненість, що президент не скоїв злочину, ми б так і сказали», - наголосив Мюллер. Він підкреслив, що його доповідь на понад 400 сторінках «говорить сама за себе».

Як відомо, 24 березня генпрокурор США представив письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У документі зазначалося, що розслідування не знайшло ознак змови з росіянами або втручання в правосуддя з боку Дональда Трампа.

29 травня спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який був призначений у 2017 році для проведення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, офіційно заявив про своє звільнення.

Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера.

Джерело: Укрінформ