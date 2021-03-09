МЗС Білорусі висилає польського дипломата

В МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського

Міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає БелТА.

Як повідомляється, в МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського.

«Під час зустрічі польському дипломату був заявлений рішучий протест у зв'язку з участю консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому «дню проклятих солдатів», що пройшов 28 лютого в Бресті з участю представників пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій», – йдеться в повідомленні

У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консула Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

«Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.