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    МЗС Білорусі висилає польського дипломата

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    МЗС Білорусі висилає польського дипломата - МЗС Білорусі висилає польського дипломата
    МЗС Білорусі висилає польського дипломата
    Фото: БелТа

    В МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського

    Міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

    Про це повідомляє пресслужба відомства, передає БелТА.

    Як повідомляється, в МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського.

    «Під час зустрічі польському дипломату був заявлений рішучий протест у зв'язку з участю консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому «дню проклятих солдатів», що пройшов 28 лютого в Бресті з участю представників пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій», – йдеться в повідомленні

    У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консула Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

    «Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

    Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.

    Теги: МЗС Білорусь Польща протест персона нон грата
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