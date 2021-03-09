«Поки не зміниться судова система, поки не звільнять Сергія»: у Вінниці відбулася акція на підтримку Стерненка

Вінничани зібралися на Майдані Небесної Сотні аби підтримати масові протести в Києві

8 березня у Вінниці місцеві активісти провели акцію на підтримку Сергія Стерненка.

Вінничани зібралися на Майдані Небесної Сотні аби підтримати масові протести в Києві, повідомляє Вінниця OK.

Хоча окремі учасники зазначають ‒ якби була можливість, мітингували б, допоки не зміниться судова система. «Це не перша акція, ми вже виходимо вкотре… Якби це було можливо, я б тут взагалі був би і вчора, і завтра. Поки не зміниться судова система, поки не звільнять Сергія, поки не звільнять Андрія Антоненка», ‒ розповів один з учасників акції.

Місцеві активісти чекають реакції з боку місцевої влади на зібрані раніше підписи. «Зібрані підписи вже були передані і в міськраду, і в облраду. Вже зареєстровані. Зараз ми чекаємо, коли це питання буде винесено на сесії. І ми чекаємо, коли міськрада та облрада приймуть якусь заяву», ‒ додає чоловік.

Загалом, акція тривала близько години, активісти не виголошували жодних промов, проте прийшли з транспарантами на підтримку Сергія Стерненка. Також за перебігом протесту поодаль спостерігали представники «Поліції діалогу». Нагадаємо, це вже не перша акція на підтримку Сергія Стерненка у Вінниці. Вперше вінничани зібралися на протест 23 лютого, коли активіста Приморський районний суд Одеси засудив до семи років ув’язнення. Тоді акція була більш чисельною та привернула до себе більше уваги місцевих ЗМІ, на відміну від сьогоднішньої. Після цього в місті збирали підписи до міської та обласної ради з надією на відповідну реакцію місцевих органів влади та відповідні звернення до Президента, Парламенту та Уряду.