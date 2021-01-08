МЗС п’яти країн зробили спільну заяву щодо збитого Іраном авіалайнера МАУ

Група країн визначила Україну своїм речником, довіривши їй вести переговори з Іраном від імені постраждалих

Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії переконані, що зможуть покарати винних за збиття під Тегераном лайнера авіакомпанії МАУ.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ, опублікованій у «Європейській правді» до перших роковин трагедії.

«Ми запевняємо, що доб’ємося, аби всі обставини цього злочину були встановлені до найдрібнішої деталі. Необхідно, аби гіркі уроки збиття PS752 були вивчені, аби мінімізувати ризик повторення подібних трагедій у майбутньому», – заявили, зокрема, посадовці.

Представники п’яти столиць запевнили, що вже є прогрес у спільній роботі «з метою притягнути винних до відповідальності за це порушення міжнародного права та допомогти рідним загиблих».

«Нині ми перебуваємо на завершальних стадіях нашої підготовки та розраховуємо вже невдовзі увійти у формальні переговори з Іраном», – йдеться у публікації.

Також у п’ятницю була опублікована коротка спільна заява міністрів, у якій вони обіцяють «забезпечити виплату компенсацій Іраном повною мірою сім’ям загиблих та постраждалим державам».

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Зазначимо, Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, до фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців.