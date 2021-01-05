Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном

Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, під ялинку, – Кулеба

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року. Про це в інтерв’ю Obozrevatel сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це сталося ще в минулий четвер 31 грудня і тепер в України є 2 місяці на власні коментарі та зауваження до тексту звіту.

«Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо два місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було би неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом», – наголосив міністр.

За його словами, що стосується суми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір (йдеться про ймовірність виплати Іраном $150 тисяч на кожного потерпілого – ред), то наразі вона оприлюднена виключно через медіа. Жодних офіційних повідомлень з цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

«Досвід останнього року навчив нас, слід вкрай обережно ставитися до інформації іранських медіа і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Поки я не отримаю офіційну пропозицію від іранського уряду, ми не зважатимемо на жодні повідомлення в новинах щодо цифр. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання забагато інформаційного шуму», – підкреслив Кулеба.

За словами міністра, затягування переговорного процесу поміж Україною та Іраном триває вже цілий рік через внутрішньополітичні проблеми країни.

«Затягування можу пояснити виключно внутрішньо-політичними розкладами Ірану. Там не всі позитивно оцінили той факт, що держава взяла на себе відповідальність (за збитий літак. – ред). Ми жодним чином не втручаємось у їхні внутрішні справи Ірану, ми налаштовані на врегулювання цього питання. Бо це не політика, не право і не фінанси. Це питання моралі перед близькими й родичами жертв загиблих», – підсумував Кулеба.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Проте 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.