До фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців

Тегеран вимагав від українських експертів ховати інформацію від американців

Іранська сторона намагалася фальсифікувати дані про аварію літака «Міжнародних авіаліній України» і намагалася залучити до цього українських експертів. Про це на своїй пресконференції заявив голова Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами Ігор Мішарін, повідомляє LIGA.net.

Як пояснив Мішарін, він приїхав до Ірану для розслідування катастрофи літака. А про допомогу його просили місцеві фахівці.

Він зазначив, що проводив розслідування трьох авіакатастроф в цій країні і вже знайомий з іранськими експертами.

За його словами, вони хотіли отримати дані в обхід американців.

«Іранці з самого початку звернулися до мене: «допоможи нам розшифрувати повз американців цю інформацію, щоб ми відразу ж, так би мовити, могли зробити висновки і якось фальсифікувати цю інформацію. Природно, що я відмовився»», – розповів Мішарін.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше президент МАУ повідомив, що компенсації родинам загиблих в літаку знаходяться «у процесі виплат».