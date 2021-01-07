До фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців
Літак «Міжнародних авіаліній України» було збито іранською ППО 8 січня 2020 року
Тегеран вимагав від українських експертів ховати інформацію від американців
Іранська сторона намагалася фальсифікувати дані про аварію літака «Міжнародних авіаліній України» і намагалася залучити до цього українських експертів. Про це на своїй пресконференції заявив голова Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами Ігор Мішарін, повідомляє LIGA.net.
Як пояснив Мішарін, він приїхав до Ірану для розслідування катастрофи літака. А про допомогу його просили місцеві фахівці.
Він зазначив, що проводив розслідування трьох авіакатастроф в цій країні і вже знайомий з іранськими експертами.
За його словами, вони хотіли отримати дані в обхід американців.
«Іранці з самого початку звернулися до мене: «допоможи нам розшифрувати повз американців цю інформацію, щоб ми відразу ж, так би мовити, могли зробити висновки і якось фальсифікувати цю інформацію. Природно, що я відмовився»», – розповів Мішарін.
Раніше президент МАУ повідомив, що компенсації родинам загиблих в літаку знаходяться «у процесі виплат».