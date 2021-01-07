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    У світі

    До фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Літак &laquo;Міжнародних авіаліній України&raquo; було збито іранською ППО 8 січня 2020 року</span></p> - До фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців

    Літак «Міжнародних авіаліній України» було збито іранською ППО 8 січня 2020 року

    Фото з відкритих джерел

    Тегеран вимагав від українських експертів ховати інформацію від американців

    Іранська сторона намагалася фальсифікувати дані про аварію літака «Міжнародних авіаліній України» і намагалася залучити до цього українських експертів. Про це на своїй пресконференції заявив голова Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами Ігор Мішарін, повідомляє LIGA.net.

    Як пояснив Мішарін, він приїхав до Ірану для розслідування катастрофи літака. А про допомогу його просили місцеві фахівці.

    Він зазначив, що проводив розслідування трьох авіакатастроф в цій країні і вже знайомий з іранськими експертами.

    За його словами, вони хотіли отримати дані в обхід американців.

    «Іранці з самого початку звернулися до мене: «допоможи нам розшифрувати повз американців цю інформацію, щоб ми відразу ж, так би мовити, могли зробити висновки і якось фальсифікувати цю інформацію. Природно, що я відмовився»», – розповів Мішарін.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

    Раніше президент МАУ повідомив, що компенсації родинам загиблих в літаку знаходяться «у процесі виплат».

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    Теги: Іран літак МАУ розслідування Україна
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