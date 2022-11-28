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МЗС розкрило нові подробиці ДТП з українськими військовими у Латвії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС розкрило нові подробиці ДТП з українськими військовими у Латвії
Внаслідок аварії водій автобуса загинув
фото з відкритих джерел

Наразі посольства України в Латвії та Естонії опікуються нашими воїнами

Усі українські воїни, які 26 листопада потрапили у ДТП в Латвії, наразі отримують необхідну медичну допомогу. Їхнім життям нічого не загрожує. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як стверджує Ніколенко, наразі посольства України в Латвії та Естонії опікуються нашими воїнами, які потрапили в аварію. «Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія – негода, – повідомив речник МЗС.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо про аварію. Атобус, який перевозив українських військових зіткнувся з вантажівкою в районі латвійського міста Айнажі на трасі Via Baltica.

Внаслідок аварії водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня.

Раніше повідомлялося, у Київській області з початку снігопадів днів правоохоронці зафіксували 330 дорожньо-транспортних пригод. З них 47 – з потерпілими.

Теги: ДТП водій Латвія негода аварія МЗС

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