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У Латвії автобус з військовими ЗСУ потрапив в аварію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Латвії автобус з військовими ЗСУ потрапив в аварію
Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі
фото з відкритих джерел

В результаті ДТП водій автобуса загинув

Військовослужбовці України потрапили в аварію в Латвії. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Естонії. 

Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України, яких також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

Нагадаємо, у Київській області з початку снігопадів днів правоохоронці зафіксували 330 дорожньо-транспортних пригод. З них 47 – з потерпілими.

Теги: автобус водій українці ЗСУ аварія ДТП

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