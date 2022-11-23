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Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині
Чимало водіїв досі не перейшли на зимову гуму
фото: Андрій Нєбитов

Очільник поліції Київщини нагадує, що саме літня гума на зимовій дорозі є однією із причин заторів та ДТП

У Київській області з початку снігопадів днів правоохоронці зафіксували 330 дорожньо-транспортних пригод. З них 47 – з потерпілими. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, попри складні погодні умови та ожеледицю, водії продовжують їздити на літній гумі.

«330 ДТП вже трапилось на дорогах Київської області з перших сніжних днів, 47 з них із потерпілими. На Київщині в рамках профілактики безпеки на дорогах лише за одну добу ми поспілкувались з водіями 367 транспортних засобів, і от сумний результат – 156 з них пересувалися на літній гумі! Відверто був вражений такою безвідповідальністю керманичів», – підкреслив він.

Глава поліції Київщини закликав водіїв бути обережними та не нехтувати безпекою на дорозі. Він нагадав, що саме літня гума на зимовій дорозі є однією із причин заторів, ДТП, травмування і загибелі.

«Очевидно, що крім себе, водії наражають на небезпеку і інших учасників дорожнього руху, яких некерований автомобіль може просто вбити», – резюмував Нєбитов.

Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині фото 1
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині фото 2
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині фото 3
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині фото 4
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині фото 5

Нагадаємо, перший сніг випав у столиці 17 листопада. Київська міська державна адміністрація звернулася до водіїв з закликом за можливості не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом. 

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Теги: Київщина автомобіль поліція ДТП

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