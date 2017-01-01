На Балі сталося виверження вулкана Агунг

Виверження не загрожує місцевим мешканцям і туристам

На індонезійському острові Балі відбулося виверження вулкана Агунг через майже місяць після його останньої активності. Про це повідомляє Straits Times. За даними місцевої влади, виверження не загрожує місцевим мешканцям і туристам. «Для тих, хто планує відправитися на відпочинок на Балі, немає необхідності сумніватися або турбуватися про



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Активність Агунга у середині грудня 2017 року

Виверження не загрожує місцевим мешканцям і туристам

На індонезійському острові Балі відбулося виверження вулкана Агунг через майже місяць після його останньої активності. Про це повідомляє Straits Times.

За даними місцевої влади, виверження не загрожує місцевим мешканцям і туристам.

«Для тих, хто планує відправитися на відпочинок на Балі, немає необхідності сумніватися або турбуватися про статус гори Агунг» — зазначив міністр енергетики Игнасіус Джонан.

Виверження відбулося до обіду за місцевим часом, вулканічний попіл піднявся на висоту від 500 метрів до 2,5 км.

Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Балі, щоб переконатися у безпеці туристів на острові.

Нагадаємо, у листопаді сталося декілька вивержень вулкану Агунг. Через одне з них близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти. Тоді телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів.