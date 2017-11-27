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    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)

    Около 40 тысяч человек уже покинули свои дома
    Власти Индонезии повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг на острове Бали. Об этом сообщает Euronews. Эксперты утверждают, что текущая активность вулкана свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения. Фиксируются регулярные подземные толчки, сильный гул внутри корпуса
    • Вчора, 17:21
    • Розсилка
    ЕРА

    Около 40 тысяч человек уже покинули свои дома

    Власти Индонезии повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг на острове Бали.

    Об этом сообщает Euronews.

    Эксперты утверждают, что текущая активность вулкана свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения. Фиксируются регулярные подземные толчки, сильный гул внутри корпуса вулкана, отмечены выбросы холодной лавы, стекающей по руслам рек.

    Столб пепла поднимается на высоту до трех с половиной километров. К вулкану запрещено подходить на расстояние ближе 10 километров. Около 40 тысяч человек уже покинули свои дома.

    В аэропорту Бали отменены более 400 авиарейсов. Изменения коснулись почти 60 тысяч пассажиров.

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    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Вулкан Агунг держит в страхе остров Бали (фото)
    Getty Images

    Напомним, ночью 26 ноября вулкан Агунг выбросил столб дыма и пепла на высоту около трех тысяч метров.

    вулкан Euronews
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