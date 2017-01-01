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    Влада Індонезії приготувалася до вибухового виверження вулкану Агунг

    Вулкан викинув стовп попелу вже на 6 кілометрів вгору
    Вулкан Агунг на індонезійську острові Балі викинув стовп попелу і пари на більше ніж 6000 метрів у небо. Про це повідомляє Reuters. Вулканічний попіл покрив дороги, автомобілі та будівлі поблизу вулкана на північному сході острова. «Активність гори Агунг вступила в магматичну фазу виверження, вона все ще викидає попіл, але ми повинні
    • Вчора, 12:59
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    Фото: Antara

    Вулкан викинув стовп попелу вже на 6 кілометрів вгору

    Вулкан Агунг на індонезійську острові Балі викинув стовп попелу і пари на більше ніж 6000 метрів у небо. Про це повідомляє Reuters.

    Вулканічний попіл покрив дороги, автомобілі та будівлі поблизу вулкана на північному сході острова.

    «Активність гори Агунг вступила в магматичну фазу виверження, вона все ще викидає попіл, але ми повинні стежити і бути готовими до сильного, вибухового виверження», – заявив представник агенції з вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих Геде Суантака.

    Незважаючи на посилення вулканічної небезпеки для польотів, що відобразилося у підвищенні до найвищого – червоного – рівня відповідного застереження, місцевий аеропорт продовжує працювати. Як пояснюють чиновники, вулканічний попіл поки був зафіксований лише в певних визначених районах. Усі місцеві рейси продовжують виконуватися. Авіаційні тести на попіл є негативними.

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    Влада Індонезії приготувалася до вибухового виверження вулкану Агунг
    Влада Індонезії приготувалася до вибухового виверження вулкану Агунг
    Влада Індонезії приготувалася до вибухового виверження вулкану Агунг
    Фото: Antara

    У той же час Virgin Australia після підвищення рівня небезпеки для польотів до червоного відмінила рейси на Балі та у зворотньому напрямку. Так само вчинила і AirAsia. Авіакомпанії Qantas and Jetstar поки не відміняли рейсів, проте остання попередила про можливі зміни.

    Індонезійська агенція з надзвичайних ситуацій заявила, що ситуація на Балі є безпечною, окрім 7,5-кілометрової зони навкруги вулкану.

    Востаннє гора Агунг вивергалася в 1963 році. Тоді загинули понад тисяча людей і були знищені декілька сіл.

    Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

    вулкан аеропорт
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