Влада Індонезії приготувалася до вибухового виверження вулкану Агунг

Вулкан викинув стовп попелу вже на 6 кілометрів вгору

Вулкан Агунг на індонезійську острові Балі викинув стовп попелу і пари на більше ніж 6000 метрів у небо. Про це повідомляє Reuters. Вулканічний попіл покрив дороги, автомобілі та будівлі поблизу вулкана на північному сході острова. «Активність гори Агунг вступила в магматичну фазу виверження, вона все ще викидає попіл, але ми повинні



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Фото: Antara

Вулкан викинув стовп попелу вже на 6 кілометрів вгору

Вулкан Агунг на індонезійську острові Балі викинув стовп попелу і пари на більше ніж 6000 метрів у небо. Про це повідомляє Reuters.

Вулканічний попіл покрив дороги, автомобілі та будівлі поблизу вулкана на північному сході острова.

«Активність гори Агунг вступила в магматичну фазу виверження, вона все ще викидає попіл, але ми повинні стежити і бути готовими до сильного, вибухового виверження», – заявив представник агенції з вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих Геде Суантака.

Незважаючи на посилення вулканічної небезпеки для польотів, що відобразилося у підвищенні до найвищого – червоного – рівня відповідного застереження, місцевий аеропорт продовжує працювати. Як пояснюють чиновники, вулканічний попіл поки був зафіксований лише в певних визначених районах. Усі місцеві рейси продовжують виконуватися. Авіаційні тести на попіл є негативними.

У той же час Virgin Australia після підвищення рівня небезпеки для польотів до червоного відмінила рейси на Балі та у зворотньому напрямку. Так само вчинила і AirAsia. Авіакомпанії Qantas and Jetstar поки не відміняли рейсів, проте остання попередила про можливі зміни.

Індонезійська агенція з надзвичайних ситуацій заявила, що ситуація на Балі є безпечною, окрім 7,5-кілометрової зони навкруги вулкану.

Востаннє гора Агунг вивергалася в 1963 році. Тоді загинули понад тисяча людей і були знищені декілька сіл.

Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.