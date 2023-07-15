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На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла
Наслідки вибухів у селі Чуровичі Брянської області
фото із соцмережі

У прикордонному з Україною селі зафіксовано щонайменше шість прильотів

15 липня у селі Чуровичі Брянської області прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Повідомляється, що нібито Збройні сили України зі ствольної артилерії атакували ЛЕП у селі Чуровичі, що розташоване приблизно за 10 км від кордону з Україною.

За даними Mash, було щонайменше шість прильотів. Декілька снарядів впали поряд з житловими будинками.

На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла фото 1
На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла фото 2

У селі відсутня електрика. Ніхто із мирних мешканців не постраждав.

При цьому офіційної інформації від російської влади про це немає. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз мовчить про обстріл підпорядкованої йому території.

Як повідомлялося, уночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська та Шалигинська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська Новослобідська громада: внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки. Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли громади (16 вибухів), пошкоджено два комбайни та два трактори приватної агрофірми. В Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено три житлові будинки.

Теги: росія війна обстріл

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