На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)
У Шебекіному палає ринок, овочева база та чути постріли
У суботу, 8 липня, на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Горить центральний ринок, овочева база та один автомобіль.
Як заявив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков, «ЗСУ «Градами» обстріляли Шебекіно».
Наразі у місті чути постріли.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Як повідомлялося, 25 червня у м. Шебекіно сталася пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада заявила про атаку дрона.
Коментарі — 0