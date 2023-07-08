На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)

У Шебекіному палає ринок, овочева база та чути постріли

У суботу, 8 липня, на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Горить центральний ринок, овочева база та один автомобіль.

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Як заявив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков, «ЗСУ «Градами» обстріляли Шебекіно».

Наразі у місті чути постріли.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомлялося, 25 червня у м. Шебекіно сталася пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада заявила про атаку дрона.