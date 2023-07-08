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На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)
У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
фото із соцмережі

У Шебекіному палає ринок, овочева база та чути постріли

У суботу, 8 липня, на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Горить центральний ринок, овочева база та один автомобіль.

Як заявив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков, «ЗСУ «Градами» обстріляли Шебекіно».

Наразі у місті чути постріли.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомлялося, 25 червня у м. Шебекіно сталася пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада заявила про атаку дрона. 

Теги: пожежа вибух росія війна

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