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У російському Воронежі пролунала потужна «бавовна» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Воронежі пролунала потужна «бавовна» (відео)
Камера відеоспостереження зафіксувала імовірний проліт безпілотника у Воронежі
фото: скриншот відео

Росіяни твердять про збиття безпілотника

Пізно ввечері 13 липня на околиці російського міста Воронеж Воронезької області прогримів гучний вибух. Росіяни кажуть про ймовірну роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформують Telegram-канали Shot, Baza і «Вести Воронеж».

За попередньою інформацією російських джерел, збито безпілотник у мікрорайоні Масловка Новоусманського району.

«Пройшла інформація про геолокацію інциденту в селищі радгоспу Масловського Новоусманського району. Уточнюємо інформацію, не виключено плутанину. Чергова служба інформацією про інциденти безпосередньо в районі не володіє», – сказав прессекретар Денис Вольф Новоусманського району Воронежа.

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Згодом у мерії Воронежа додали, що ситуація в місті наразі є спокійною.

«Надзвичайних подій, які потребують виїзду служби порятунку, не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня на світанку в місті Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. 

Раніше, 25 червня, у Шебекіні сталася пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада заявила про атаку дрона. 

До слова, 13 липня в окупованому Мелітополі Запорізької області трапився гучний вибух. 

Теги: росія вибух

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