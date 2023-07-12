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У Маріуполі пролунала гучна «бавовна»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Маріуполі пролунала гучна «бавовна»
У Маріуполі чути вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни твердять про роботу сил протиповітряної оборони

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері місцеві мешканці почули потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«У Маріуполі вибухи.Окупанти завели платівку про ППО», – написав посадовець.

За його словами, місцеві повідомляють про гучний звук із західного напряму на схід (із Запоріжжя в бік лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі.

Також над узбережжям в Маріупольському районі спостерігається активна робота авіації та ППО окупантів.

Нагадаємо, Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів. 

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація Маріуполя вже розробила план «евакуації» з міста колаборантів.

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі впродовж декількох останніх тижнів були виявлені тіла восьми вбитих російських військових: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю. 

Крім того, внаслідок вибуху 23 червня у Маріуполі ліквідовано щонайменше чотирьох офіцерів армії РФ.

Теги: Маріуполь вибух окупанти

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