У Маріуполі пролунала гучна «бавовна»
Росіяни твердять про роботу сил протиповітряної оборони
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері місцеві мешканці почули потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
«У Маріуполі вибухи.Окупанти завели платівку про ППО», – написав посадовець.
За його словами, місцеві повідомляють про гучний звук із західного напряму на схід (із Запоріжжя в бік лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі.
Також над узбережжям в Маріупольському районі спостерігається активна робота авіації та ППО окупантів.
Нагадаємо, Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів.
Як повідомлялося, окупаційна адміністрація Маріуполя вже розробила план «евакуації» з міста колаборантів.
До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі впродовж декількох останніх тижнів були виявлені тіла восьми вбитих російських військових: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.
Крім того, внаслідок вибуху 23 червня у Маріуполі ліквідовано щонайменше чотирьох офіцерів армії РФ.
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