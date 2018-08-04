На додачу до підвищення пенсійного віку росіян очікує ще й зростання податків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін підписав закон про підвищення ПДВ до 20%

У Росії підвищиться податок на додану вартість до 20%. Відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін.

Підвищення податку на 2% допоможе протягом 6 років принести в бюджет РФ близько 2 трильйонів рублів (близько 31,6 мільярдів доларів), необхідних для виконання «травневих указів» Путіна. Так, за розрахунками міністерства фінансів РФ, цей захід забезпечить федеральному бюджету додаткові 633,5 мільярдів рублів (10 мільярдів доларів) в 2019 році, а також 678 (10,7 мільярда доларів) і 728 мільярдів (11,5 мільярда доларів) у 2020-і 2021-му роках відповідно.

Після підвищення ПДВ зокрема очікується підвищення інфляції: в 2019 році, за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, вона складе 4,5%, що на 1,5% більше, ніж очікувалося раніше. мінекономрозвитку РФ також погіршило прогноз зростання ВВП на наступний рік: він повинен скласти лише 1,4% замість раніше очікуваних 2,2%

Про те, що в першу чергу від підвищення ставки ПДВ постраждають саме споживачі, говорять результати опитування Інституту Адізеса, виконаного на прохання РБК. Про плани підвищити ціни повідомили близько 80% опитаних російських компаній, і тільки 10% компаній вирішили за свій рахунок погасити ефект від підвищення податку (інші 10% утрималися від відповіді).

Документ вніс уряд 16 червня. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що, незважаючи на підвищення ставки, пільги по ПДВ на основні послуги і соціально значущі товари будуть збережені.

Однак експерти, опитані «Нової», прогнозували підвищення цін в тому числі і пільгових товарів. «Навіть якщо кінцевий товар - це продукти харчування, які оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ, то витрати на їх виробництво збільшаться, а значить, зросте і ціна», - розповіла член Експертної економічної групи Олександра Сусліна.

В даний момент податок на додану вартість в Росії становить 18%. На деякі товари та послуги поширюється ПДВ в 10% і 0%. Пільги поширюються на продукти харчування, дитячі товари, книги, навчальну літературу і ліки.

Нагадаємо, у Росії проходять акції протесту через підвищення владою пенсійного віку.

Законопроект, поданий урядом РФ і підтриманий Державною думою РФ в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз у РФ пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

Джерело: Новая Газета