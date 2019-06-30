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    У світі

    На хімзаводі у Китаї прогримів вибух, є загиблі та постраждалі

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    Вибух прогримів на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd - На хімзаводі у Китаї прогримів вибух, є загиблі та постраждалі
    Вибух прогримів на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd

    Вибух стався, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який опинився заблокованим всередині

    В провінції Аньхой на сході Китаю, в місті Бенбу, стався вибух на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd, внаслідок якого загинуло двоє людей і дев'ять людей отримали поранення.

    Про це повідомляє Xinhua.

    За даними місцевих органів реагування на надзвичайні ситуації, інцидент стався у неділю, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який під час чищення об'єкта опинився заблокованим всередині.

    У процесі рятувальної операції резервуар-сховище вибухнуло, внаслідок чого загинули працівник і одного пожежний. При цьому дев'ять інших рятувальників дістали поранення.

    Місцева влада веде розслідування обставин вибуху.

    Нагадаємо, на Закарпатті вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок, двоє людей травмовані.

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