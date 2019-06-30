На хімзаводі у Китаї прогримів вибух, є загиблі та постраждалі
Вибух стався, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який опинився заблокованим всередині
В провінції Аньхой на сході Китаю, в місті Бенбу, стався вибух на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd, внаслідок якого загинуло двоє людей і дев'ять людей отримали поранення.
Про це повідомляє Xinhua.
За даними місцевих органів реагування на надзвичайні ситуації, інцидент стався у неділю, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який під час чищення об'єкта опинився заблокованим всередині.
У процесі рятувальної операції резервуар-сховище вибухнуло, внаслідок чого загинули працівник і одного пожежний. При цьому дев'ять інших рятувальників дістали поранення.
Місцева влада веде розслідування обставин вибуху.
Нагадаємо, на Закарпатті вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок, двоє людей травмовані.