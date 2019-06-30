На хімзаводі у Китаї прогримів вибух, є загиблі та постраждалі



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Вибух прогримів на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd

Вибух стався, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який опинився заблокованим всередині

В провінції Аньхой на сході Китаю, в місті Бенбу, стався вибух на хімічному заводі компанії Anhui Maiqi Chemical Co. Ltd, внаслідок якого загинуло двоє людей і дев'ять людей отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

За даними місцевих органів реагування на надзвичайні ситуації, інцидент стався у неділю, коли робітники спробували витягнути з резервуара свого колегу, який під час чищення об'єкта опинився заблокованим всередині.

У процесі рятувальної операції резервуар-сховище вибухнуло, внаслідок чого загинули працівник і одного пожежний. При цьому дев'ять інших рятувальників дістали поранення.

Місцева влада веде розслідування обставин вибуху.

Нагадаємо, на Закарпатті вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок, двоє людей травмовані.