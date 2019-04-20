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    У світі

    На Камчатці стався землетрус магнітудою 4,4

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    <p>У населених пунктах Камчатського краю сейсмоподія не відчувалася</p> - На Камчатці стався землетрус магнітудою 4,4

    У населених пунктах Камчатського краю сейсмоподія не відчувалася

    Землетрус стався в гірській території

    Землетрус магнітудою 4,4 зареєстровано в ніч на суботу, 20 квітня, на Камчатці.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС Камчатського краю Росії з посиланням на сайт служби термінових донесень міста Обнінськ.

    Землетрус стався в гірській території Елізовского муніципального району на глибині 120 км.

    У населених пунктах Камчатського краю сейсмоподія не відчувалася. Інформації про потерпілих або руйнування поки немає.

    Нагадаємо, ввечері у вівторок, 16 квітня, поблизу східного узбережжя Камчатського півострова стався землетрус магнітудою 5,5. 

    Також 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо, стався землетрус магнітудою 5 балів

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