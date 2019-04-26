На Кіпрі затримали першого в історії острова серійного вбивцю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція на місці поховання жертв серійного вбивці Фото: Reuters

Злочинець зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв

Поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю, ним виявився 35-річний співробітник Нацгвардії країни Нікос Метаксас.

Про це повідомляє Reuters.

Метаксас зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв. Однак поліція підозрює, що жертв гвардійця могло бути більше.

Серед доведених епізодів - вбивство Метаксасом 38-річної громадянки Філіппін Мері-Роуз Тібурсіо, чиє тіло 14 квітня знайшли німецькі туристи в шахті занедбаної копальні в Міцеро, і її 6-річної доньки Сьєрри, останки якої поліція намагається відшукати у водосховищі Ксіліатос у 15 хвилинах їзди від згаданої шахти.

Ще одна жертва, 28-річна філіппінка Аріан Паланас Лосано, була знайдена на тій же копальні 21 квітня.

Раніше стало відомо, що на Кіпрі сталося перше в історії серійне вбивство.

Нагадаємо, нещодавно до довічного ув’язнення засуджено вбивцю, який закопував своїх жертв у лісі під Києвом.