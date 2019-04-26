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    У світі

    На Кіпрі затримали першого в історії острова серійного вбивцю

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    <p>Поліція на місці поховання жертв серійного вбивці</p> - На Кіпрі затримали першого в історії острова серійного вбивцю

    Поліція на місці поховання жертв серійного вбивці

    Фото: Reuters

    Злочинець зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв

    Поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю, ним виявився 35-річний співробітник Нацгвардії країни Нікос Метаксас.

    Про це повідомляє Reuters.

    Метаксас зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв. Однак поліція підозрює, що жертв гвардійця могло бути більше.

    Серед доведених епізодів - вбивство Метаксасом 38-річної громадянки Філіппін Мері-Роуз Тібурсіо, чиє тіло 14 квітня знайшли німецькі туристи в шахті занедбаної копальні в Міцеро, і її 6-річної доньки Сьєрри, останки якої поліція намагається відшукати у водосховищі Ксіліатос у 15 хвилинах їзди від згаданої шахти.

    Ще одна жертва, 28-річна філіппінка Аріан Паланас Лосано, була знайдена на тій же копальні 21 квітня.

    Раніше стало відомо, що на Кіпрі сталося перше в історії серійне вбивство. 

    Нагадаємо, нещодавно до довічного ув’язнення засуджено вбивцю, який закопував своїх жертв у лісі під Києвом.

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