На Кіпрі затримали першого в історії острова серійного вбивцю
-
Розсилка
Поліція на місці поховання жертв серійного вбивці
Злочинець зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв
Поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю, ним виявився 35-річний співробітник Нацгвардії країни Нікос Метаксас.
Про це повідомляє Reuters.
Метаксас зізнався у скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв. Однак поліція підозрює, що жертв гвардійця могло бути більше.
Серед доведених епізодів - вбивство Метаксасом 38-річної громадянки Філіппін Мері-Роуз Тібурсіо, чиє тіло 14 квітня знайшли німецькі туристи в шахті занедбаної копальні в Міцеро, і її 6-річної доньки Сьєрри, останки якої поліція намагається відшукати у водосховищі Ксіліатос у 15 хвилинах їзди від згаданої шахти.
Ще одна жертва, 28-річна філіппінка Аріан Паланас Лосано, була знайдена на тій же копальні 21 квітня.
Раніше стало відомо, що на Кіпрі сталося перше в історії серійне вбивство.
Нагадаємо, нещодавно до довічного ув’язнення засуджено вбивцю, який закопував своїх жертв у лісі під Києвом.