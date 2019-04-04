До довічного ув’язнення засуджено вбивцю, який закопував своїх жертв у лісі під Києвом



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Правоохоронці впіймали чоловіка, коли він здійснював черговий замах на вбивство

Ухвалою Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до довічного позбавлення волі засуджено 30-річного чоловіка, який на території столиці вбив двох людей з вогнепальної зброї та намагався позбавити життя ще одну людину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що упродовж жовтня 2014 року жертвами зловмисника стали двоє киян, які розмістили на інтернет-сайтах інформацію про надання послуг з автоперевезення. Вбивства зловмисник вчиняв з метою заволодіння транспортними засобами. Підозрюваний вбивав своїх жертв пострілами у голову. Їхні тіла чоловік спочатку ховав у гаражі, а потім перевозив у лісосмугу під Києвом та закопував», - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося упіймати зловмисника, коли він здійснював черговий замах на вбивство. Однак на цей раз потерпілим виявився чоловік його коханки. Як виявилося згодом, це вже була друга спроба зловмисника позбавити життя суперника. Під час затримання у підозрюваного вилучили знаряддя злочину – пістолет з глушником та набоями.

Вироком Солом’янського районного суду м. Києва від 22.11.2018 року серійного вбивцю було визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію захисника, відмовив у її задоволенні та залишив рішення районного суду без змін.