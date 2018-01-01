На Мальдівах затримали екс-президента країни

Момун Абдул Гаюм правил Мальдівами з 1978 року по 2008 рік

На Мальдівах затримали колишнього президента Момуна Абдула Гаюма у своїй резиденції. Про це повідомив його прес-секретар Абдул Алеєм, пише Reuters. Момун Абдул Гаюм правил Мальдівами шість п'ятирічних термінів поспіль – з 1978 року по 2008 рік. Після цього пост президента зайняв його зведений брат Абдулла Ямін. Ямін виступив проти



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Екс-президент Мальдів Момун Абдул Гаюм

Момун Абдул Гаюм правил Мальдівами з 1978 року по 2008 рік

На Мальдівах затримали колишнього президента Момуна Абдула Гаюма у своїй резиденції.

Про це повідомив його прес-секретар Абдул Алеєм, пише Reuters.

Момун Абдул Гаюм правил Мальдівами шість п'ятирічних термінів поспіль – з 1978 року по 2008 рік. Після цього пост президента зайняв його зведений брат Абдулла Ямін.

Ямін виступив проти постанови Верховного Суду, що вимагає звільнення ув'язнених опозиційних лідерів, включаючи сина Гаюма Фариша, опозиційного законодавця.

Нагадаємо, президент Мальдівської Республіки Абдулла Ямін 5 лютого оголосив у країні надзвичаний стан через політичну кризу.

Як відомо, 4 лютого у столиці Мальдівів Мале чисельні загони солдатів оточили парламент та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів.

Військові обступили будівлю невдовзі після того, як опозиція запропонувала законодавцям відправити у відставку генерального прокурора та міністра оборони країни.